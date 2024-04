Sandalias de cuña, las más buscadas por las fashionistas

Llega la primavera y las sandalias de cuña vuelven a reinar en el street style. ¡Descúbrelas!

Si te encanta ir a la moda, seguro que estás al tanto de las tendencias en zapatos para la primavera-verano 2024. Y es que, así que empiezan a salir los primeros rayos solares, uno de los calzados que nunca falta entre las influencers son las sandalias de cuña.



Las sandalias de cuña lo tienen todo. Estamos ante unas sandalias que son:

Frescas.

Cómodas.

Bonitas.

Elegantes.

Te permiten ganar altura.

Lo tienen todo, por eso no nos extraña que un año más reinen entre las fashionistas. Conócelas.

Sandalias de cuña con materiales naturales

En el mundo de la moda, el calzado o incluso en la decoración está entrando con fuerza el uso de materiales naturales.

Los materiales naturales son tendencia y los vemos reinar en el mundo de la pasarela, como estas sandalias de lino. ¡Son preciosas! El lino es un material que se lleva un montón en todo tipo de prendas de ropa. Pero a diferencia de la ropa, el lino en las sandalias no se arruga, así que son súper ponibles.

El yute es otro de los elementos naturales que está triunfando en el mundo de la moda. No paramos de verlo en sandalias como estas cuñas totalmente de yute, que resultan preciosas y favorecedoras para looks de verano. Una propuesta cómoda, original, moderna y que va con todo lo que te pongas.



Además, te permite conseguir looks muy relajados. Algo que no consigues con otros materiales.

Sandalias de cuña en tonos crudo y piedra

Los zapatos en tonos tierra y crudo son los más buscados de esta temporada. Son colores que triunfan porque van con todo y resultan elegantes y favorecedores, porque son tonos que permiten destacar el moreno y hacen que siente fenomenal.

Estas sandalias de cuña en tonalidades marrones y tierra son preciosas y van con todo; vestidos blancos, jeans, shorts, etc.

Sandalias de cuña con lazo

Con la tendencia coquette, los lazos se llevan más que nunca y no podrían gustarnos más. Estos lazos han llegado al mundo de los zapatos y lo vemos en estas preciosas sandalias.

Estas sandalias son delicadas, finas y bonitas, perfectas para el día a día. Combinan bien con todo lo que te pongas, sean jeans o vestidos.

Sandalias de cuña con textura y trenzado

Los zapatos con textura y detalles trenzados también triunfan esta temporada. Es otra forma de lucir las sandalias de cuña y llevar más la atención hacia los pies.

Son unas sandalias que gustan mucho y que encontrarás disponibles en varios colores. Son perfectas si buscas una opción menos sencilla que las anteriores, llevando más el protagonismo hacia los pies.

Sandalias de cuña con estampado original

A priori, las sandalias con estampado pueden parecer más limitadas (lo son). Sin embargo, pueden ser monísimas.

Estas sandalias que vemos en Instagram son un ejemplo de ello. Son unas sandalias de cuña que te permitirán disfrutar de su gran comodidad y aportar un toque de elegancia y diseño a tus looks. Es una pieza realmente bonita y favorecedora. ¡Me encanta para eventos como comuniones o bodas de día!

¡También son perfectas para eventos!

Las sandalias de cuña son perfectas para looks de diario, pero también las puedes aprovechar y llevar a eventos; por su diseño bonito, elegante y su comodidad.



Con este tipo de sandalias sí que podrás bailar durante horas sin problema (a diferencia de los tacones). Además, las puedes elegir en un tono dorado, plateado o incluso negro para que te combine mejor.

¿Cuáles son tus sandalias de cuña preferidas para esta temporada? Sin duda, este 2024 se lleva lo natural y en tonos básicos, pero elijas la que elijas triunfarás.