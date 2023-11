Este miércoles 15 de noviembre de 2023, Kate Middleton volvió a causar revuelo con su estilo de vestir. Divina con un conjunto colorido y llamativo, la duquesa adopta el color más destacado en un evento organizado por su Fundación de Apoyo a la Infancia.

Otra lección de estilo. Es raro ver a la duquesa dar un paso en falso en la moda, ya que sabe cómo combinar piezas de buen gusto que a menudo resaltan su esbelta figura. Con motivo de cada una de sus apariciones públicas, no deja de deleitar a sus numerosos fans con su marcado gusto por los looks. No importa el evento o circunstancia, la princesa brilla con cada salida.



A principios de noviembre, la esposa del príncipe William volvió a demostrarlo al optar por un atuendo casual con jeans acampanados azul marino, combinado con una pequeña chaqueta acolchada con los colores de Burberry durante su visita a la organización benéfica Outfit Moray en Escocia. Para el cumpleaños del rey Carlos III de Inglaterra, celebrado este martes 14 de noviembre de 2023 en la intimidad de la familia real, la princesa de Gales lució espectacular con su vestido de lentejuelas con el que sonrió entre los invitados.

Comprometida con su fundación

Durante el evento organizado por su fundación este 15 de noviembre, Middleton aprovechó la oportunidad para hablar sobre la participación de su hijo en un estudio junto a sus compañeros de clase. "La clase de Louis regresó con una rueda de sentimientos, es realmente bueno... Se trata de niños de cinco o seis años que dan nombres o imágenes en un color que represente cómo se sienten ese día, para fomentar la participación de la escuela en las conversaciones", dijo Kate Middleton, según informó el Daily Mail.



El tema del bienestar de la infancia está particularmente cerca del corazón de la princesa. Por supuesto, el atuendo elegido para participar en este evento no debe dejar nada al azar. Una vez más, la princesa de Gales causó sensación al optar por un llamativo conjunto morado: un sublime traje de Emilia Wickstead, realzado con un par de pendientes de zafiros y diamantes, y un par de tacones morados.



Es un conjunto de colores vivos, ideal para atraer todas las miradas y dar al morado todas las oportunidades de establecerse como tendencia de moda este año. En cualquier caso, su elección de ropa no falló, ya que la princesa volvió a encontrarse en el centro de todas las miradas durante este evento benéfico.