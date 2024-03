Tendencias en bolsos 2024, ¡del mini al XXL!

Los bolsos se reinventan y este año se llevan gigantes o en miniatura. Descúbrelos.

Año nuevo, tendencias nuevas. En esta ocasión, es el turno de los bolsos, quienes se han reinventado por completo y para la temporada primavera-verano 2024 tenemos bolsos o gigantes o exageradamente pequeños. Se llevan los contrastea y lo diferente, y eso también lo veremos en el terreno de los bolsos.



Así que ya estás tardando en conocer las tendencias para saber si tus bolsos siguen a la moda o si tienes que renovar urgentemente el amario.

Bolso shopper XXL

En este 2024 espero que te apetezca ir de compras, porque el rey de la temporada es el bolso shopper en formato XXL. Se llevan los bolsos grandes en los que podrás llevar de todo, aunque eso sí, ojo con el hombro, ¡qué luego vienen los dolores! Ya es un clásico temporada tras temporada, perfecto para el diario y para ir de compras. A mí me encanta.

Bolso animal print

El animal print es el estampado de la temporada y veremos cómo los bolsos se transforman y llegan a las tiendas en este estampado. Los hay espectaculares, sobre todo en formato mini. Es una forma de incorporar esta tendencia a tu look y que no se vea muy sobrecargado. A mí personalmente es la manera que más me gusta de llevarlos.

Mini bolso

En el ala opuesta al bolso en formato XXL nos encontramos con los bolsos mini. Este tipo de bolsos suelen tener unos 15 cm y son exageradamente pequeños, pero la verdad es que son muy cuquis. Normalmente, entra un tarjetero, barra de labios y el móvil. Ideal si no quieres llevar mucho peso en tus hombros y te apasiona ir a la moda. Si eres fashionista, que no falte en tu armario.

Bolsos de colores

Los bolsos en colores básicos son estupendos y está genial tenerlos a modo de fondo de armario, claro que para esta temporada también llegan pisando fuerte los bolsos a todo color. Los reconocerás porque tienen varios colores y son muy llamativos. Ideal para lucir un total look en un solo tono y darle color con este complemento. ¡A mí me encantan también para bodas y eventos!

De vuelta a lo clásico, ladylike

Para esta temporada de 2024 se vuelven a llevar los bolsos clásicos, con corte 'de antes'. Es lo que se conoce como la esencia ladylike, unos bolsos rígidos que se pusieron de moda en los años 50. Si tienes bolsos vintage de años atrás, echa un vistazo porque puede que tengas auténticas joyas en tu armario.

Bolsos trenzados

LLega la primavera y con ella los bolsos trenzados con elementos naturales. Elementos como el yute volverán a formar parte de los bolsos de moda una temporada más. Llevamos ya un par de años disfrutando de esta tendencia -que es una pasada- y parece que otro año más se quedarán con nosotros. Además, cada vez lanzan diseños más trabajados, artesanos y bonitos.

Bolsos rígidos tipo ‘bucket’

Para esta temporada también se llevan los bolsos tipo bucket que son rígidos. Son perfectos para llevar en la mano e ir a la última, dándole un toque más moderno a tus look. Recuerdan un poco a los clásicos bolsos de estilo bombonera, por lo que siempre te gustaron me temo que estos te van a enamorar por completo. Sin duda son uno de los iconos de la moda de esta temporada.

Bolsos suaves tipo ‘slouchy’

En contraste con los bolsos rígidos, llegan también los 'relajados', muy boho. Se caracterizan por tener una piel flexible, con diseños ‘slouchy’. Es un tipo de bolso muy bonito, cómodo y práctico para el día a día. Si buscas algo así, es el tipo de bolso que necesitas comprar esta temporada. A mí me gusta mucho y creo que no tardaré en comprarme uno.

¿Cuál es tu modelo preferido para esta temporada? ¡Hay tantos que es imposible quedarse solo con uno!