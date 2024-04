Los vaqueros Marine están arrasando en ventas en Zara e incluso hay modelos en Special Price (últimas tallas). Descúbrelos y hazte con ellos.

Hace unos años aparecieron los jeans 'Marine Straight' y ya empezaron a causar furor en las redes, tanto que se hicieron viral.



Con el reciente hate hacia los vaqueros skinny, cada vez son más las chicas que apuestan por los vaqueros anchos tipo culotte o balloon. ¡Son lo último en tendencias! Pero también llegan con fuerza los vaqueros marine, que hacen tipazo y te van a robar el corazón este 2024.

¿Cómo son los vaqueros Marine?

Estos jeans son la última tendencia de la temporada. Son unos vaqueros que sientan fenomenal y que se caracterizan por ser ajustados en la cintura y cadera. Desde ahí van ancheando gradualmente hasta los pies, de menos a más, en forma de embudo.

Lo que más me gusta de los vaqueros 'Marine' es que marcan la cintura sin ensanchar las caderas. Es ideal también para las chicas con cadera, porque te sentará fenomenal, sin hacerte más ancha.



Además, al tener la cintura alta, estiliza el abdomen y las piernas, dando sensación de ser más alta. Es un tipo de vaquero que estiliza y que favorece, incluso te quita kilos de encima visualmente.

Ya ves que sienta fenomenal. Es un tipo de vaquero que resulta muy cómodo, porque aunque es ceñido arriba, resulta holgado desde la parte baja de la cadera hasta los pies, lo que hace que las piernas no vayan apretadas. Esto es perfecto si tienes poblemas de retención de líquidos y te hinchan fácilmente.

¿Cómo es el tallaje?

El tallaje es normal. Al ser ajustados en la parte de la cintura y cadera, ten en cuenta que necesitarás usar tu talla habitual. También puedes elegir un modelo con más elastano para ir más cómoda.



Lo mejor es que queda bien a cualquier cuerpo, tanto mujeres delgadas como a mujeres de caderas más anchas. Una forma de que cualquiera pueda ir a la última, con un vaquero que favorece y sienta fenomenal.

¿Qué llevar en los pies?

A diferencia de los pitillo, elegir los zapatos para los vaqueros Marine es muy fácil. Te quedarán bien con prácticamente cualquier calzado; deportivas, botas, tacones, etc. Es una de las grandes ventajas de la campana, que te permite ir más cómoda y queda genial.

Y lo mejor, ¡están disponibles a un precio estupendo!

Los jeans 'Marine Straight' los encontrarás en numerosas tiendas para comprar. Ahora mismo en Zara los hay en Special Prices en dos colores y con una rebaja buena, antes 29,95 ahora 17,99 €. Si te apetece darles una oportunidad a este precio ya no tienes excusa. ¡Yo ya me los he pedido en marrón!

¿Qué te parecen? ¿Te gusta el estilo? Si te gusta ir cómoda y a la moda, ya te adelanto que te van a encantar. Además se ven muy elegantes y hacen tipazo. Son ideales.