Jeans balloon, la última tendencia de las fashionistas

Si te apasionan los vaqueros, déjate seducir pos los jeans balloon. Una tendencia que nos tiene enamoradas.

Si eres de esas chicas que adoran ir a la moda y a la última, seguro que ya has visto por el street style los jeans balloon. Es una de las tendencias de moda para este 2024.



Es un tipo de jeans que me encanta porque son súper cómodos, ideales para un look relajado de diario.



Si estás un poco cansada de los skinny, creo que vas a caer rendida a los pies de esta tendencia.

¿Cómo son los jeans balloon?

Como imaginas por su nombre, efectivamente son unos pantalones vaqueros con forma de globo. Son ceñidos en la cintura y cadera y luego son anchos de la cintura hasta los pies.



Es una opción ideal para marcar tipazo y para ir super cómoda, sin los típicos skinny o slim fit que aprietan las piernas y los tobillos. Ya ves que sientan fenomenal.

¿Qué diferencia hay entre los pantalones Balloon y los Barrel?

Amiga, ¡mucho cuidado con confundir los jeans balloon con los barrel. Para que te hagas una idea, los primeros son holgados y abultados desde cintura a muslos, y se van estrechando gradualmente a medida que se acercan a los tobillos, como un globo,



El barrel, aunque también es holgado, lo es más en la parte superior de la pierna y se parece más a un barril, también es menos estrecho en los tobillos que el balloon, haciendo la silueta más recta.

¿Cómo combinar los jeans balloon?

Al ser unos pantalones flojos en la parte de la pierna, lo ideal es que los combines siempre con una parte de arriba ceñida. Por ejemplo, el típico top en blanco corto para el verano. Así quedará de diez y no te complicarás mucho.



También queda muy bien para un look oversize elegante con blazer o incluso con una camisa. La clave está en hacer un equilibrio entre las prendas ceñidas y holgadas, para sacarnos más partido.

Es un tipo de vaquero con el que conseguirás un look cómodo, moderno y actual. Ideal para salir a tomar algo a una terraza o para ir de compras.

En vaquero y en colores, tú decides

Aparte del formato jeans en color vaquero, también puedes lucir tus nuevos balloon en otros tonos. Por ejemplo, en tonos crudos o marrones.



Es un must para el verano y para todo el año. Sobre todo si te apetece huir un poco de los clásicos vaqueros y buscas un nuevo modelo para tu armario.

Todas estas propuestas de looks con los pantalones balloon a mí me encantan. Looks de diario con top, con blazer para un toque más elegante, con gabardina larga, etc. ¡Ideales!

¡Encuéntralo ya en tiendas!

Si quieres sumarte ya a esta tendencia, estos jeans balloon los encontrarás en numerosas tiendas. En Zara hay modelos chulísimos y a buen precio, así que ya sabes. ¡Por probar no pierdes nada!

¿Qué te parece? ¿Te sumas a la moda de los balloon? Sientan fenomenal, así que no dudes en darles una oportunidad.