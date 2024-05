Vicky Martín Berrocal arrasa con el look de Zara del que todas hablan: fresquito y disimula tripa

La celebrity siempre está a la última en moda y esta vez no iba a ser menos. En uno de sus posts más recientes nos sorprende con un look elegante y muy cómodo para verano. ¡Mira, mira!

No hay tendencia que se le resista a Vicky Martín Berrocal. La celebrity y diseñadora se ha convertido en toda una fuente de inspiración en el mundo de la moda para sus más de 1,2 millones de seguidores en Instagram y esta vez nos ha sorprendido con un look elegante y muy cómodo para verano. Se trata ni más ni menos que de un conjunto de Zara que nada tiene que envidiar a los que podemos ver en otras marcas. De hecho, el look en cuestión respira lujo silencioso al estar confeccionado en algodón y contar con un precioso estampado a rayas que no pasa de moda. ¿Lo vemos?

El outfit en tendencia ideal para verano de Vicky Martín Berrocal

La diseñadora de moda nos sorprendió recientemente en uno de sus últimos posts con un outfit que combina comodidad, elegancia y tendencia. Se trata de un conjunto de blusa y pantalón holgados, perfectos para lucir con estilo y disimular aquellas zonas que preferimos que pasen desapercibidas.



Fiel a su estilo moderno y atrevido, la celebrity ha combinado el outfit en tendencia con una gorra en tonos beige, añadiendo un toque sporty al conjunto. Además, ha optado por calzado cómodo con unas zapatillas blancas y ha completado el look con un elegante bolso marrón que aporta el toque final de sofisticación al outfit.

Copiamos el look de Vicky Martín Berrocal en Zara

Nos ha gustado tanto el look de Vicky Martín Berrocal que no hemos podido evitar colarnos en una de nuestras webs de moda favoritas para dar con él. Así ha sido como, navegando a través de internet, hemos dado con el conjunto en cuestión que es de Zara.



Como te comentábamos anteriormente, este conjunto de dos piezas está confeccionado en algodón y presenta el estampado estrella que nunca pasa de moda: las rayas. Por un lado, tenemos una preciosa camisa amplia con cuello solapa y manga larga. Su cierre de botones añade un toque clásico y elegante al look.



Por otro lado, el pantalón de rayas es de tiro alto, lo que ayuda a afinar la cintura y definir la silueta. Además, al ser de pernera ancha, es una prenda cómoda que sienta bien a todas.

Pantalón recto (REF: AZUL / BLANCO | 3399/238). Precio: 29,95€

Camisa oversize (REF: AZUL / BLANCO | 3281/238). Precio: 25,95€