Ana Milán revela sus imprescindibles en una pareja tras los consejos de la experta Maria Rojas Estapé

Siguiendo los consejos de la psicóloga Marián Rojas Estapé, la actriz Ana Milán nos revela qué aspectos son innegociables para ella a la hora de buscar pareja.

Marián Rojas Estapé es ya un nombre más que conocido a nivel popular. La psicóloga ha ayudado a una gran cantidad de personas con los consejos que plasma en sus libros y con el contenido que publica regularmente en redes sociales. Y esto no ha pasado desapercibido para la actriz Ana Milán, que la tiene como uno de sus referentes y con quien, de hecho tiene una gran amistad.



Marián Rojas propone un método sencillo pero eficaz para valorar hasta qué punto esa persona a la que estás conociendo puede ser o no una potencial pareja, y este método ha gustado tanto a Ana Milán que ha decidido aplicarlo en su propia vida personal. ¿Quieres saber en qué consiste y el uso que la actriz le ha dado en su caso particular? Pues sigue leyendo para conocerlo.

La propuesta de Marián Rojas

Lo que la psicóloga propone es algo así como elaborar un perfil de lo que buscas en una pareja, pero asignando tres niveles. En cada uno de ellos tienes que anotar las tres características que más te gustaría que tuviese, pero el detalle está en que cada uno de los niveles tiene distinta importancia.



El primer nivel es aquel en el que debes incluir las tres características que sí o sí debe reunir esa persona para que puedas llegar a plantearte una relación. Es decir, son tres particularidades que el candidato debe cumplir porque para ti son las más importantes de todas y que, en caso de no reunirlas, no hay posibilidad de que te plantees siquiera tener algo con esa persona.



El segundo nivel es aquel que, sin ser tan decisivo, también contiene tres características que te resultan importantes. Estas pueden ayudarte a decidir, ya que si las posee, es algo que valoras mucho, pero en caso de que no, tampoco lo invalida.



Y por último hay un tercer nivel en el que debes anotar otras tres características que son un plus si las encuentras, pero a las que no das tanta relevancia y que en cierto modo puedes pasar perfectamente por alto si carece de ellas.

Los innegociables de Ana Milán

Ana Milán ha hecho suyo este planteamiento y en un podcast nos ha contado cuales son las tres características que ella pone en ese primer nivel. La primera de ellas es el sentido del humor. Para Ana su pareja debe ser una persona con la que resulte divertido estar, algo muy coherente con su personalidad. En cuanto a las otras dos que menciona son, que sea detallista y que sea buena persona.



No sabemos muy bien qué otras cualidades busca la actriz en una posible pareja, pero con estas tres ya establece un filtro más que interesante. Se quedan fuera los muermos, los que te ven como parte del paisaje y los que no tienen escrúpulos a la hora de hacer daño. Nada mal.