Día del soltero: "Estoy soltera y soy muy feliz, pero me siento presionada por encontrar pareja"

Muchas mujeres se enfrentan a una presión social para tener una relación de pareja, incluso, si manifiestan estar contentas con su soltería. Quizás, la idea aún de que solo alguien puede sentirse compleo sin una relación romántica ¿Qué hay de cierto en todo esto?

La idea que se nos presenta de que la "felicidad completa" solo se logra a través de una relación románica podría tener grandes matices y se trata de un tema subjetivo y complejo. Para alguien que ama tener ese preciado tiempo “para mí”, quizás entienden lo que significa realmente disfrutar de la soledad, pero, quienes luchan contra pensamientos negativos, o sentimientos de soledad, la idea de disfrutarla podría ser extraño.



En una sociedad que glorifica el estar en una relación y mantener una vida social activa, estar soltero, llevar la vida de una persona que vive tranquila, sin el compromiso de una pareja, puede sentirse como un fracaso personal, pero aprender a ser feliz solo, dicen los expertos en salud mental, podría liberarnos de esa vergüenza innecesaria.

Premisa principal: amarse a uno mismo para ser feliz soltero

La actriz Emma Watson, por ejemplo, habló sobre soltería en una entrevista con la revista Vogue Británica."Si no tienes marido, si no tienes un bebé, produce mucha ansiedad. Soy muy feliz, yo lo llamo auto pareja". Así comentaba la actriz las presiones sociales a las que se veían sometidas las parejas.



De hecho, un estudio de 2023 publicado en el National Library of Medicine (NIH) exploró los efectos de la soledad diaria (y el equilibrio entre la soledad y el tiempo social) y llegaron a la conclusión de que los días en que los participantes pasaban más tiempo solos, experimentaban menos estrés y una mayor sensación de autonomía positiva (es decir, sentir que podían tomar decisiones por su propia voluntad y sin presión de los demás).



Y es que, la idea de que hay que amarse a uno mismo para estar solo es un concepto ampliamente abordado por muchos psicólogos y terapeutas. El reconocido psicólogo Albert Ellis, por ejemplo, enfatizaba la suma importancia del amor propio en la vida emocional saludable. Nilda Chiaraviglio, psicoterapeuta, sexóloga con amplia experiencia en relaciones, habla alto a este respecto y asegura que "cuando empiezas a ser soltera como un estado válido en sí mismo, empiezas a ser peligrosa".

"Estamos hablando de todo un sistema de creencias muy violento que es que, una mujer sin un hombre, le falta algo", dice.



En definitiva, la clave podría estar en abrazar la soltería como una etapa legítima de la vida, libre de juicios y presiones externas, mientras se busca la felicidad en sus propios términos, ya sea con o sin pareja.