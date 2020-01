Plan de emergencia para devolver la hidratación a las pieles secas

El invierno es uno de los momentos más duros del año para nuestra piel: bajas temperaturas, viento frío, calefacciones… El resultado es una piel seca y deshidratada, que nos deja una sensación de tirantez e incluso picor que aún puede agravar la situación. ¡Te contamos cómo combatirla!

Si desde que empezó a bajar la temperatura no has cuidado tu piel como deberías, es hora de iniciar un plan de emergencia para recuperar tu piel y ayudarla a vencer lo que queda de invierno y empezar bien la primavera. Para ello nuestra máxima será la hidratación, pero no cualquier fórmula vale.



Si nuestra piel está muy seca lo mejor será utilizar productos que concentren ingredientes adecuados para darle el extra de hidratación y protección que necesita. Y es que una piel deshidratada es una piel débil, lo que se traduce en menos protección ante las agresiones del entorno (polución, cambios de temperaturas…) y el proceso de envejecimiento. ¿No sabes cuál elegir? A continuación te hablamos del producto para cara y cuerpo que ha conquistado a las usuarias del Club de Expertas de enfemenino.

© Getty

El producto en cuestión es Bio-Oil Gel para piel seca, una novedad de la marca específicamente formulada para darle una hidratación de forma profunda a la piel, regenerando y reestructurando su barrera natural. La clave de su eficacia se encuentra en su composición: 97% principios activos y un 3% de agua. Esto es muy diferente a las cremas tradicionales, que normalmente tienen un 70% de agua y tan solo un 30% de principios activos. El problema de esto es que la mayoría de ese agua se evapora al entrar en contacto con la piel, ya que esta es hidrofóbica y no aporta beneficios a las pieles secas. Con el objetivo de evitar esto, en Bio Oil Gel para piel seca se ha sustituido el agua por aceites, logrando que el producto aporte una hidratación profunda y duradera desde la primera aplicación.



Además, gracias a lo elevada que es su concentración de principios activos, solo es necesario utilizar 1/3 de la cantidad que se aplica en otras cremas para conseguir una hidratación alta. Es decir, el rendimiento de este tratamiento es mucho mayor. Su aplicación es agradable, se absorbe rápido y no deja sensación grasa. ¿Algún más? ¡Sí! No es comedogénico, por lo que es apto para pieles con tendencia acneica. Asimismo, no ha sido testado en animales y no contiene conservantes, parabenos ni ftlatos.



Bio-Oil Gel para piel seca es adecuado para todo tipo de pieles, incluso las más sensible y mejora el estado de los problemas derivados de la piel seca como la dermatitis atópica, la psoriasis o los eccemas, entre otros. ¡Descubre qué opinan nuestras expertas a continuación!