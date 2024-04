Cómo tratar las manchas en mujeres +50

Las manchas no gustan a ninguna edad. Lo importante, es que se pueden tratar, incluso a partir de los 50 años. ¡Veamos cómo!

A medida que pasan los años, las céculas de la parte superficial de la piel trabajan a un ritmo más lento y el número de células con pigmento se ve reducido, lo que provoca una producción irregular de la melanina. En definitiva, acaban saliendo las temidas manchas de la vejez.



Y lo cierto es que nunca nos gustan las manchas, ni cuando tenemos 25 ni cuando tenemos 50. ¡Siempre hacemos un drama! Lo bueno, es que con trabajo y paciencia se pueden mitigar, para que puedas lucir una piel mucho más joven.

¿Qué tipos de manchas tenemos a los 50 años?

A partir de los 50, la piel se considera madura y puede estar formada por distintos tipo de manchas.

Léntigos solares

Melasma

Hiperpigmentación

Para los léntigos los despigmentantes no suelen funcionar bien, es mejor un tratamiento con láser.



En el caso de melasma, son manchas debido a factores hormonales (como la menopausia) o bien a la exposición al sol sin proteccion solar. Aquí sí que funcionan bien lo despigmentantes para la piel. Además, son ya frecuentes a partir de los 30 y más notables a partir de los 50. También hay zonas más propensas, como en manos, espalda y pies.



En cuanto al a hiperpigmenación, puede producirse debido a un poblema como dermatitis alérgica, uso de peelings agresivos, depilación con cera, etc. Aquí sí van bien los despigmentantes.

El mejor tratamiento y el más económico: la prevención

Cuando todavía no se tienen manchas, es normal no darle importancia, porque nos creemos que no nos van a salir nunca, ¡y ojalá fuera así! El problema es que las manchas en la piel pueden salir por los rayos solares o por cualquier descuido o cambio hormonal, pero si es a causa del sol debemos tratar de prevenir que salgan.



Lo ideal es utilizar todos los días del año una crema con SPF50+. La crema solar debe ser siempre tu gran aliada y debes ponerla varias veces al día, también en días nublados, ¡no te fíes! Si lo haces, tu piel tendrá una barrera y evitarás la aparición de manchas. También puedes acompañar el uso de la crema de un sombrero, para llevar la cara más cubierta.

¿Y si ya tengo las manchas? ¿Cómo tratarlas?

En el caso de que tengas manchas, es importante que sigas utilizando SPF50+ todos los días del año, repitiendo las aplicaciones todas las veces que sean necesarias.



Además, debes tener cuidado con el sol y proteger bien la cara y las zonas más propensas a coger manchas. Por eso puedes evitar tomar el sol en las horas más peligrosas del día o tratar de cubrirte para que los rayos no te incidan directamente. Por ejemplo, puedes usar un sombrero.



Por otro lado, si tienes manchas puedes usar un despigmentante para la piel. Por ejemplo, este sérum antimanchas de Garnier para la noche es una de las mejores opciones en relación calidad-precio. En cuestión de pocos días puedes empezar a ver cómo las manchas se van atenuando poco a poco. Si no sabes si toleras bien la vitamina C, puedes probar con este sérum antimanchas de Garnier para el día.



Si por tu tipo de mancha nada te funciona, puedes probar con el láser, poniéndote siempre en las manos de un buen profesional al que pedir asesoramiento.

Espero que estos consejos te ayuden a acabar con las manchas. Siempre puedes probar con los sérums despigmentantes y, si no ves resultados en un tiempo, pasar al láser. Consúltalo con un profesional.