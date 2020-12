La eliminación del vello en la cara es delicada porque la piel es más sensible que en el resto del cuerpo. ¿Cuáles son los gestos a adoptar para obtener resultados de ensueño? ¡Aquí están todos los consejos que necesitas saber!

Ya sea para definir la línea de las cejas o para eliminar algunos pequeños pelos poco agraciados del labio superior, a veces es necesario recurrir a la eliminación del vello facial cuando la piel es particularmente delicada.



¿Afeitándose? ¿Con cera? ¿Con una depiladora eléctrica? ¿O el láser o la luz pulsada? Hay muchos métodos diferentes para eliminar el vello facial dependiendo de la zona. ¿Pero qué técnicas deberías adoptar? ¿Cuáles son los gestos de belleza adecuados? Pauline Grimpard, gerente de productos de Acorelle, nos dio todos sus consejos para una perfecta eliminación del vello facial.

¿Podemos afeitarnos la cara?

Si la eliminación del vello es preferible al afeitado para el cuerpo, también lo es para la cara. El afeitado no elimina la raíz de los pelos, pero el hecho de cortarlos deja este desagradable efecto espinoso en la piel. El uso de una navaja en la cara también elimina el fino y muy ligero vello que inevitablemente se volverá negro y grueso cuando volverá a crecer.



Además, el afeitado tiende a irritar la piel sensible. Por lo tanto, el afeitado se reserva únicamente para la depilación con láser o luz pulsada, de modo que el vello sea más visible y se elimine más fácilmente durante las distintas sesiones." Le El problema con el afeitado es que no eliminará los pequeños pelos que nos molestan, pero eliminará mucho más pelos, lo que extenderá la zona a depilar y promoverá aún más pelo en la cara a medida que se elimine el vello. ", explica Pauline Grimpard.

¿Cómo preparar la piel para la depilación?

La piel del rostro es particularmente sensible. Así que para prepararlo lo mejor posible, usamos un exfoliante suave con granitos o enzimáticos, que puedes aplicarte una vez a la semana. La exfoliación de la cara elimina la piel muerta y previene la aparición de pelos bajo la piel o posibles cicatrices.



Luego, permite eliminar el pelo en una piel limpia y sana para obtener resultados óptimos, mientras reduce el riesgo de reacciones en la piel. Esta exfoliación se realiza el día antes de la depilación para no dañar demasiado la piel. "Mi pequeño truco antes de la depilación es anestesiar la zona a depilar pasando un guante de agua fría sobre ella, ya que esto limpia la piel y proporciona un efecto anestésico y refrescante en la piel.", aconseja Pauline Grimpard.



Cuidado, si la piel de la cara está irritada, la depilación se pospone. Sino que podría provocar reacciones cutáneas severas.

¿Cera o pinzas de depilar para la eliminación del vello facial?

La cera y las pinzas eliminan el pelo de raíz. Son complementarios para una perfecta depilación de la cara. Las pinzas permiten una depilación más precisa, pelo a pelo, sin ir más allá de la zona de la cara que se desea depilar, especialmente el vello. La depilación con cera, por otro lado, permite depilar zonas más grandes, pero puede eliminar más vello de lo esperado. " El inconveniente de las pinzas de depilar es que tenderán a depilarse más regularmente, ya que el recrecimiento no ocurrirá en una sola fase. Al quitar un pelo aquí, un pelo allá, no volverán a crecer al mismo tiempo. Por lo tanto, tenderemos a usar las pinzas más a menudo, y nos encontraremos todos los días rastreando el más mínimo pelo, lo que puede crear espinillas o irritaciones en la piel. ", dice Pauline Grimpard. Sin mencionar que puede rayar en la obsesión.



Se recomienda entonces usar una cera, preferiblemente fría, para eliminar la mayoría de los vellos faciales, y luego eliminar los más resistentes con pinzas. La cera fría no requiere mucha técnica. Es más fácil de usar y menos irritante que la cera caliente. Además, limita el riesgo de quemaduras."Para alguien que nunca se ha depilado antes, no recomiendo la cera caliente, especialmente la cera de azúcar, que se utilizará en su lugar para grandes áreas como las piernas. La cera caliente es más complicada de usar en áreas pequeñas. Si realmente quieres usar cera caliente, te recomiendo una cera pelable sin bandas, que te permite dibujar bandas finas, más fáciles de arrancar. ", dice Pauline Grimpard, añadiendo que puede ser una buena idea ir a un salón de belleza para que un profesional nos enseñe los gestos correctos.



Para una eliminación perfecta del vello de las diferentes zonas de la cara, primero, hay que calentar las dos bandas de cera entre las manos. Luego, se separan y se aplican en la zona qui quieres depilar, alisándola en la dirección del crecimiento del vello. Por fin, quitátelas con un golpe seco en la dirección opuesta al crecimiento del vello. ¡Y listo!

¿Cómo cuidar la piel de la cara después de la depilación?

Es importante cuidar bien la piel del rostro después de la depilación. No te olvides de hidratar y suavizar la piel con los cuidados adecuados. "Recomiendo usar el gel de aloe vera con sus propiedades refrescantes, calmantes y curativas, que previene reacciones de la piel como el enrojecimiento y la irritación. También puedes usar un aceite vegetal calmante que, además de calmar la piel, elimina cualquier residuo de cera fría que pueda quedar en la barbilla, los labios superiores o las cejas. ", dice Pauline Grimpard. ¿Los mejores? Almendra dulce, granada, camelina... la elección es interminable.



Después de la depilación, es aconsejable esperar al menos 24 horas antes de exponerse al sol. La piel se puede se irritar y los rayos UV pueden promover reacciones cutáneas. Después de este período de un día, se sigue aplicando una crema solar con 30 a 50 SPF en la piel, dependiendo del tipo de piel.

¿Cuáles son las alternativas a la cera?

Existen varias alternativas a la cera, entre ellas el hilo, que se utiliza con frecuencia para las cejas, pero que también puede utilizarse en otras zonas de la cara, como la parte superior de los labios y la barbilla.



La depilación con hilo es particularmente preciso, ya que cada pelo se elimina individualmente de raíz. Este método se recomienda para las personas con muchos pelos y que quieren eliminarlos durante varias semanas.



Puedes optar por el método de depilación eléctrica. Estas maquinillas están disponibles para la cara, más pequeñas que las del cuerpo, para permitir una depilación más precisa.



También se puede utilizar la depilación con IPL o láser. Sin embargo, hay que tener cuidado con la zona de las cejas, ya que podría dañar la retina . También se evita pasar la maquinilla por encima de la parte inferior para evitar el riesgo de quemaduras y aumentar el riesgo de rebrote paradójico (rebrote de pelos en mayor cantidad).



El láser es el método que garantiza el resultado más duradero. Se prefiere realizar las sesiones de depilación con láser o luz pulsada en un profesional cualificado para obtener un mejor resultado y sin correr ningún riesgo. El precio de la depilación con láser o luz pulsada es de unos 40 euros de media por zona facial y por sesión.



También hay una crema depilatoria especialmente diseñada para el rostro, cuyos ingredientes activos alcalinos destruyen el vello en la raíz. Antes de utilizar esta técnica, es importante comprobar la composición del producto. " Une La crema depilatoria no puede ser orgánica, ya que el ingrediente activo que permite la oxidación del pelo no es natural. Sin embargo, hay ingredientes activos que hay que cuidar tratando de encontrar el mayor número posible de ingredientes naturales en la crema depilatoria y comprobar que no hay aceite mineral o parafina. ", advierte Pauline Grimpard, añadiendo que la crema depilatoria da resultados idénticos a los de una maquinilla de afeitar . El crecimiento será mucho más rápido que con la cera, aunque el vello volverá a crecer un poco más fino después del afeitado.



Por último, la crema blanqueadora es una muy buena alternativa a la eliminación del vello, especialmente si la cara no tiene vello grueso y negro. Una vez más, es importante elegir una crema blanqueadora que sea lo más natural posible.

¿Cómo evitar los pelos enquistados?

Los pelos enquistados pueden formarse tanto en el cuerpo como en la cara. Para evitarlas, la mejor manera es exfoliar la piel una vez a la semana. Debe ser suave, con pequeños granos, para no atacar la piel facial particularmente sensible.



Los exfoliantes químicos como los micropeelings a base de ácidos de frutas pueden utilizarse para exfoliar la piel en profundidad y con suavidad. Esta solución preparará la piel del rostro para la eliminación del vello. Si se ha formado un vello encarnado, los alfa-hidroxiácidos (AHA) ayudarán a eliminar la capa de piel que se ha formado sobre el vello. Tenga cuidado, sin embargo, la exfoliación no se recomienda para la piel reactiva, la piel sensible o la piel irritada.



También se puede utilizar una esponja konjac para exfoliar suavemente la piel a diario. Elimina la piel muerta mientras regenera las células, limpia los poros y estimula la circulación sanguínea.

Si se ha formado un pelo encarnado, no te pases. "Si no puedes quitarte un pelo, no perseveres una y otra vez, ya que esto puede provocar irritación. Lo mejor es parar y aplicar una crema calmante o aloe vera ," aconseja Pauline Grimpard.



Si el pelo es realmente molesto, las herramientas que va a utilizar para eliminar el pelo deben ser bien desinfectadas con una solución alcohólica. Una vez que el pelo se ha eliminado, el área facial se desinfecta bien para no agravar la irritación.

¿Cómo puedo ralentizar el crecimiento del cabello?

Sobre todo, es importante preferir la depilación al afeitado y a la cera para que todos los pelos vuelvan a crecer al mismo tiempo. El uso excesivo de las pinzas puede promover el crecimiento del cabello y potencialmente llevar a que aparezca más cabello en la cara.



También es posible utilizar productos especiales anti-crecimiento del cabello, concentrados en ingredientes activos que actúan directamente sobre los factores que intervienen en el proceso de crecimiento del cabello. El aceite de nuez orgánica, conocido por su acción sobre el crecimiento del cabello, así como el extracto de árbol de cera y el extracto de trufa negra orgánica, ayudan a frenar el crecimiento del vello facial. Los pelos son entonces más finos y menos numerosos. Para obtener buenos resultados, el secreto está en la regularidad de la aplicación del tratamiento.



