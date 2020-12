Existen muchos estilo de depilación, pero hay uno que está triunfando incluso entre las celebrities: la depilación con hilo. ¡Toma nota de cómo funciona y qué beneficios tiene!

¿Estás harta de las pinzas y de llevártelas a todos sitios cuando vas de viaje? Olvídate de las pinzas y apuesta por un método de depilación mucho más llevadero. Elegir un método de depilación con el que nos sintamos cómodas es complicado. Eso sí, una vez que tenemos el método que más nos gusta no renunciamos a él. Pero con la depilación con hilo podrás hacer una excepción. Este nuevo método se ha convertido en uno de los más populares por las celebrities.

Cuidar el rostro es muy importante y sobre todo debemos evitar cualquier tipo de tratamiento que perjudique nuestra piel. La cera caliente aunque no es nociva, si es cierto que hace que en nuestra piel aparezcan rojeces e incluso manchas. Esto es debido además porque al estar caliente quema mucho más la piel y tarda en recuperarse antes de la quemadura. Si puedes intenta evitar la cera en el rostro, y opta por otras alternativas como la depilación con hilo o el láser. Si eres de las que tiene la piel bastante sensible y necesitas un tratamiento más suave te recomendamos estos dos últimos.

La depilación con hilo aunque nos suene a una técnica nueva no es así. Este método de depilación se remonta casi a la antigua Persia donde era más que una práctica habitual. Se trata de una técnica milenaria proveniente de La India. La única herramienta que se necesita es un hilo especial muy finito y de algodón, y la rápida y eficaz ejecución del esteticista, aplicando una correcta técnica y posición de manos (recomendamos que este tipo de depilación siempre se realice por profesionales y especialistas).Ahora esta técnica nada agresiva para la piel ha ido conquistado cada vez más los salones de belleza y sustituyéndolos por otros métodos un poco más agresivos como la cera.

¿Cómo funciona la depilación con hilo?

Este tipo de depilación es rápido, indoloro y muchas veces más económicos que otros tipos de depilación como el láser o la cera. Es muy recomendado para la zona del rostro, tanto de las cejas, el labio como el entrecejo ya que la deja limpia, y sin rojeces. Este nuevo método de depilación cada vez está cobrando más protagonismo en nuestro país durante los últimos años.

La depilación con hilo, principalmente se realiza en el rostro pero hoy en día, con esta nueva técnica tanto nosotras como los chicos podemos depilarnos cualquier parte del cuerpo con ella (excepto la barba en los hombres).



En esta técnica para quitar el pelo se emplea un hilo normalmente de seda o algodón, que se enrosca, va girando y arracando de raíz pelo a pelo. Es una técnica totalmente indolora, y lo mejor es que el pelo tarda mucho en volver a crecer. Al depilarnos desde la raíz hacemos que el vello vuelva a crecer pero de forma más lenta y como si lo hicierámos con cera. Por lo general, esta técnica se utiliza solo en el rostro debido a que en el cuerpo sería casi imposible ir quitando vello a vello. Si tienes la piel sensible te recomendamos que pruebes esta técnica. Muchos centros ya se han sumado a este tipo de depilación, así que no te resultará complejo encontrar uno.

¿Cuáles son las principales ventajas de la depilación con hilo?

La depilación con hilo ha conquistado sobre todo a muchas celebrities por ser indolora y sobre todo por hacer que el vello crezca de forma mucho más lenta. Aún así estos son algunos de los otros factores por los que te recomendamos que la pruebes:

Rápido

Con realizarla una vez al mes, es suficiente

Notarás cómo el vello cada vez crece más débil y fino

Las cejas y labios quedan limpios y perfectos

No causa irritación

Económico

Beneficios de la depilación con hilo

La depilación con hilo tiene muchos beneficios para nuestro rostro. Te contamos todo lo que mejora nuestra belleza natural para lucir una piel de diez:

1. No irrita la piel: si tienes la piel sensible te sonará bastante verte la piel con rojeces durante al menos 24 horas. Con la depilación con hilo esto no te ocurrirá. Al solo usar hilos y ningún tipo de producto no dejará tu piel irritada en ningún momento. Esto es ideal para la cara ya que cuando solemos depilarnos con cera en zonas como el labio superior luego se nos queda la marca. Esto a la larga puede producir que nos salgan incluso manchas, así que mucho cuidado.

2. Se puede usar en cualquier zona del cuerpo: aunque lo más normal es que solo se use en el rostro, muchos centros si que hacen esta técnica en todo el cuerpo. Pregunta e infórmate en tu centro de belleza habitual para conocer en qué zonas del cuerpo hacen este método.

3. Es muy duradero: como te decíamos al sacar el pelo desde la raíz hace que nos dure mucho más el efecto de la depilación.

4. Es más económico: es mucho más económico que otros métodos de depilación, por lo que es una buena opción si no quieres gastar mucho y seguir mimando tu piel.

5. No duele: como ya te decíamos no duele nada de nada. Al solo utilizar los hilos no notarás absolutamente nada, no como el efecto de la cera, que sí que es un método mucho más agresivo.