A veces, unos pelos se invitan en la cara. ¿Las pinzas de depilar ya no son suficientes? Para eliminar el vello facial, hay varios tipos de depiladoras: eléctricas, de luz pulsada o láser, y manuales. Todo depende del tamaño de tus pelos, la regularidad del uso y, por supuesto, de tu presupuesto. En cualquier caso, ¡declaramos la guerra a los pelos!

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

Las depiladoras eléctricas

Las depiladoras eléctricas pueden tener tecnologías muy diferentes. Algunas funcionan como una navaja de afeitar, otras tienen múltiples pinzas para quitar el pelo hasta la raíz. Las velocidades también pueden ser variables, dependiendo del modelo, con o sin cable, a prueba de agua (también llamado Wet&Dry) o no. Cada una tiene sus cualidades y defectos: un aparato con batería sólo funcionará durante un tiempo relativamente corto, pero a menudo te permitirá depilarte en la ducha o en la bañera.



La depiladora de afeitado eléctrico viene en forma de tubo, pequeño y práctico como para meterlo en un bolso o neceser de belleza. Sin cable, es práctico y fácil de usar en toda la cara. La depiladora facial Yohoolyo 4 en 1 tiene 4 cabezales de depilación con cuchillas de acero inoxidable que permiten utilizarla para las cejas, las mejillas, el bigote e incluso para eliminar los pequeños pelos no deseados que a veces sobresalen de la nariz. Además de la cara, esta depiladora también trata las axilas, la línea del bikini y cualquier otra parte sensible del cuerpo. Sin embargo, aunque es muy eficaz para conseguir una piel suave en pocos minutos, el resultado no es duradero, por lo que mantenemos esta opción para los retoques rápidos.



Si no quieres tener que depilarte todas las mañanas, es mejor optar por una depiladora eléctrica que arranca el vello de raíz. Con este tipo de aparato, la elección es amplia. Braun ofrece el set de belleza Silk-Epil 5-539 o la depiladora facial. Pero en esta marca, nos gusta especialmente el FaceSpa Pro 912 blanco y bronce: nos gusta su diseño bicolor y su bolsa de almacenamiento, pero sobre todo sus accesorios que permiten cuidar la piel masajeándola, limpiándola y rellenándola.



Philips también ha lanzado su set de depilación BRP531/00: con su bonito diseño, este set contiene varios depiladoras para cada área, para mayor precisión y eficiencia. Sin embargo, las cejas se hacen con las pinzas luminosas.

La luz pulsada o los sistemas de depilación láser



El láser y la luz pulsada no son la misma tecnología. La luz pulsada, también conocida como IPL, evita que el pelo vuelva a crecer, mientras que el láser destruye los pelos hasta la raíz. Pero en ambos casos, el resultado es una piel suave y lisa que es duradera o incluso permanente.



No puedes hacerte la depilación láser tú misma: sólo puede hacerse en una consulta de dermatología por un profesional de la salud. Pero puedes permitirte un sistema de depilación con luz pulsada, que ofrece muy buenos resultados con el tiempo.



Para este tipo de depiladora, es esencial establecer la potencia según el tipo de piel, y empezar siempre con un nivel lo suficientemente bajo, aunque signifique aumentarlo si es necesario. Se recomienda hacer una prueba en una zona discreta del cuerpo, para evitar que se enrojezca la cara. Una vez más, Philips está a la cabeza con su sistema de depilación IPL Luméa Prestige BRI956/00, que ofrece resultados a partir de la 3ª sesión y contiene un filtro UV integrado. Es fácil de usar y también es eficiente en otras áreas del cuerpo, como las axilas y las piernas.



Puede que la marca Action no tenga la reputación de Philips, pero ofrece una depiladora de luz pulsada muy efectiva con 5 niveles de intensidad para adaptarse a todos los tonos de piel y colores de vello. Además, no sólo elimina el pelo de la cara, sino también de otras zonas del cuerpo. Su pequeño inconveniente es que necesita ser enchufado, por lo que debe ser manejado con cuidado. Para la cara, generalmente no es un problema, especialmente porque es barato y el resultado es muy satisfactorio.



Si eliges un modelo de sistema de depilación con luz pulsada que no proporciona gafas protectoras, te recomendamos pedir uno como suplemento. ¡Es mejor tener cuidado! Además, este tipo de depiladora no debe utilizarse en lunares, cicatrices, varices... Lee atentamente las instrucciones antes de comenzar tus sesiones.

La depiladora "manual" y práctica



A veces, todo lo que necesitas es un pequeño accesorio fácil de meter en el bolsillo o en el bolso, sin cables, sin pilas... Sólo con el toque adecuado. Estas depiladoras se recomiendan para aquellas que no tienen demasiado vello en la cara, o para los retoques cuando no es posible utilizar una depiladora eléctrica o de luz pulsada. ¡Para una rápida y discreta depilación!



Para los labios, las mejillas o para tener las cejas impecables, una pequeña depiladora manual puede satisfacer todas tus necesidades. Un sistema de resortes saca los pelos aprisionándolos, un poco como la técnica oriental del hilo: la depiladora facial Yunai es de una precisión increíble, y la Tweezerman se defiende bastante, y se acompaña de pinzas para sacar los pelos solitos en la barbilla o las mejillas.

En cualquier caso, simplemente páselas sobre la zona que quieres depilar para eliminar el antiestético vello. Si tienes una piel sensible, puede aparecer algo de enrojecimiento: en este caso, y como en cualquier tipo de depiladora, siempre es una buena idea calmar la piel con un gel de aloe vera o un aceite vegetal (aceite de oliva, aceite de argán o incluso mejor, aceite de aguacate).

También te va a interesar:

6 soluciones efectivas para eliminar el vello de la barbilla

Todo lo que debes saber sobre la decoloración del vello

Los métodos de depilación a examen, ¿con cuál te quedas?

Un simple truco para "afilar" tus pinzas ¡y no tener que volver a comprarlas