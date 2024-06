Desde que probé este exfoliante de las novedades de Mercadona noto mi piel más suave e hidratada

Olor a verano para estar perfecta y sentirte bien de la mano de la cadena valenciana de supermercados

Hay pocas cosas tan importantes como cuidarnos a nosotras mismas ¿verdad? Y para ello una de las mejores formas de demostrarnos amor es cuidando nuestra piel. La limpieza es el primer paso para que esté saludable, porque no se trata solamente de lo estético, si no de proteger al órgano que nos defiende de la contaminación, los alérgenos, las radiaciones solares…

Querámonos, cuidémonos

Nunca me acuesto sin desmaquillar, es una rutina que he convertido en un momento para mí misma en el que mimarme y olvidarme de todo. Por supuesto, también es indispensable para que la piel respire por la noche y se recupere. Después del limpiador, hay que eliminar las impurezas y células muertas que causarían los poros dilatados, tono apagado, posibles granitos o manchas, ahí es donde entra el trabajo del exfoliante.

Lo mejor es exfoliar la piel dos veces por semana, pero si te resulta complicado encontrar el momento, al menos haz como yo y dedícate un día a un cuidado completo del cuerpo.

En mi última visita a Mercadona cogí uno de sus exfoliantes corporales que me llamó la atención por su color rojo brillante. La marca Deliplus últimamente me está sorprendiendo con sus novedades, como el aceite de ricino que os contábamos el otro día, así que no me resistí a probarla, por cierto, a un precio muy competitivo, de tan solo 4€ el tarro de 250ml.

Bajo la ducha, piel perfecta para el verano

El producto del que os hablo es el exfoliante corporal de sandía y semillas de kiwi de Deliplus. Huele genial a sandía y tiene semillas de kiwi es su interior, que serán las encargadas de eliminar las células muertas junto con las partículas de bambú que contiene. Además, también ayuda a eliminar los puntos negros o granitos que pudieran aparecer. Es un producto estupendo, super suave y con un aroma dulce que te deja la piel luminosa, sana y limpia.