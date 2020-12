Luz pulsada, láser, depilación IPL: ¿cuál es el mejor tratamiento para eliminar los pelos? Descubre las características de los mejores métodos de depilación permanente y cuáles funcionan más tiempo.

Para muchas mujeres, los pelos son la pesadilla estética número 1: te acabas de afeitar el bikini y otros pelos aparecen en tus axilas... y una vez que las axilas están afeitadas, ¡los pelos de las piernas empiezan a salir! La situación es aún más difícil si no quieres (o no puedes) usar una navaja de afeitar, porque la depilación con cera no sólo es dolorosa, sino que también puede ser cara y llevar mucho tiempo... o no queremos gastarlo de esa manera.

Por supuesto, sabemos muy bien que la depilación solo es una cuestión de estética, impuesta por la sociedad y que eres guapa tal y como eres, con o sin pelos. ¡Pero eso no significa que las mujeres que quieren ser suaves no deban tener un artículo dedicado a ellas! <3

Hoy en día, hay varios métodos de depilación permanente disponibles en el mercado que son capaces de eliminar completamente los pelos. Descubre a continuación los métodos más comunes y seguros para que tu piel se quede suave para siempre!

¡Se acabó! Cómo quitar las raíces del pelo

El método más simple y común para lograr la depilación definitiva es quemar la raíz del pelo (es decir, el folículo piloso) mediante una reacción de calor entre la melanina del pelo y los rayos láser que provienen de las máquinas de depilación definitiva. Este es el principio físico de la fototermólisis selectiva, que en la práctica transforma la luz de los rayos láser en calor una vez en contacto con tejidos específicos. Actualmente, hay métodos 100% seguros para realizar este tratamiento: IPL o luz pulsada y láser tradicional. Descubre las diferencias entre los distintos métodos y... ¡prepárate para tener las piernas de Sharon Stone en Instinto Básico para toda la vida!

1. Depilación permanente con láser

La depilación láser consiste en exponer el folículo piloso a pequeños rayos láser que golpean el pelo y viajan hasta las raíces. El láser se aplica en la zona deseada centímetro trás centímetro con una precisión increíble, de manera que se alcanza la mayoría de los folículos.



Una vez en contacto con la melanina del cabello, estos rayos desencadenan una reacción de calor que puede alcanzar hasta 60°C, quemándolos y eliminándolos permanentemente. Para una eliminación total del vello, es necesario realizar este procedimiento más de una vez y la frecuencia depende de la fuerza y la coloración del vello: generalmente, se necesitan unas 5 sesiones para hacer que la zona en tratamiento quede permanentemente lisa.



Este procedimiento no daña las células de melanina de la piel, pero tiene algunas contraindicaciones. Por ejemplo, no se recomienda eliminar permanentemente el vello facial, porque son bastante finos y pequeños y no son absorbidos por los rayos láser de esta máquina específica. Durante el tratamiento, el pelo "arde" hasta la raíz, emitiendo un fuerte olor e incluso puede ser un poco doloroso. Por último, el tratamiento requiere la intervención de un profesional competente que sepa manipular la máquina y, por lo tanto, debe realizarse en un centro de belleza.

2. Depilación permanente con luz pulsada

La fotodepilación con luz pulsada es el método de depilación definitiva más moderno del que disponemos: utiliza el mismo principio físico de la fototermólisis selectiva, pero con la tecnología IPL (Luz Pulsada Intensa) que es más ligera y precisa. Además, la luz pulsada se puede utilizar en casa gracias a su alta seguridad y las herramientas para llevarla a cabo han evolucionado y se han miniaturizado hasta tal punto que ahora es muy fácil llevar a cabo este tratamiento incluso cuando se está de vacaciones!



¡Esta es la innovación que nos gusta! Porque además de ser más fácil, más segura y también más utilizable, la depilación con luz pulsada es cada vez más barata. En Amazon hay opciones fiables para todos los presupuestos: hay excelentes modelos que cuestan menos de 100 euros, como este modelo de DEESS que cuesta unos 99,99 euros, hasta instrumentos más avanzados que cuestan unos pocos cientos de euros, como el modelo de Philips que alcanza los 550 euros (pero siempre se puede comprar con uno o dos amigas y compartir el coste).



Entendemos tu entusiasmo, pero tenga cuidado con la frecuencia del tratamiento: demasiado uso puede causar quemaduras menores. Las quemaduras son un riesgo incluso si tienes tatuajes, porque los pigmentos pueden atraer la luz.



Por lo tanto, recomendamos que se realice una prueba en la piel para comprender cómo reacciona a la exposición a la luz y, si la prueba tiene éxito, limitarla a un tratamiento por semana.



Las depiladoras de luz pulsada disponibles para compra personal tienen una potencia mucho menor que los láseres de los salones de belleza y, por lo tanto, una reacción cutánea negativa es muy rara, pero si has tenido problemas, para inmediatamente y busca la ayuda de un dermatólogo.

¿Láser o luz pulsada? ¿Cuál es el mejor tratamiento permanente para tí?

Antes de elegir el tratamiento de depilación permanente adecuado para tí, te aconsejamos definir tus prioridades. Ambos métodos son efectivos en la eliminación completa del vello, pero tienen sus pros y sus contras. Aquí está una lista de todas sus características:



Los pros de la depilación láser:

Más eficiente en la eliminación permanente del vello

Tratamiento más rápido con menos sesiones

Siempre recibirás el acompañamiento de un profesional

Pagas un poco a la vez, cada sesión...

Las desventajas de la depilación láser:

Más caro porque tienes que ir a un profesional...

Más doloroso

Las ventajas de la depilación permanente con luz pulsada:

Tratamiento en casa. Lo haces cuando quieras.

El equipo se convierte en tu propiedad pues puedes hacer todos los retoques que quieras.

Menos invasivo, duele menos

Las desventajas de la depilación con luz pulsada:

Inversión antes de iniciar el tratamiento

Un tratamiento más largo debido a su poder limitado

