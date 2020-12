Depilarse con dos finos hilos de algodón: el método ancestral está muy extendido en la India y en los países del Medio Oriente. En nuestro país, la depilación con hilo se está volviendo cada vez más popular. Todo sobre este método de depilación conocido como "estilo indio", perfecto para depilar las cejas o la parte superior del labio.

Depilación con hilo: ¿Cómo funciona?





Para perseguir el vello antiestético, hay muchos métodos de depilación: depilación eléctrica, cera fría, cera caliente, luz pulsada o hilo. Esta última, que es una técnica antigua originaria de la India, se utiliza particularmente para la eliminación del vello de las cejas, la barbilla, las mejillas o incluso para la pequeña parte superior sobre el labio, en pequeñas zonas cortas del rostro.



¿Cómo funciona? La esteticista atrapa los pelos entre dos hilos de algodón muy resistentes y hace un pequeño movimiento de torsión de los hilos para eliminar los pelos de raíz.

Rápida, precisa y barata, la depilación con hilo permite arrancar varios pelos (incluso cortos) al mismo tiempo y dibujar una bonita forma de ceja o incluso una bonita línea de barba (y sí, ¡tanto hombres como mujeres lo usan!).



Es más, el crecimiento del vello se vuelve cada vez más lento con cada depilación. Sin mencionar que limitamos la aparición de ciertos pequeños inconvenientes como pequeños granos y otros pelos enquistados.

Sin embargo, para zonas más grandes del cuerpo, como las piernas, las axilas o los brazos, es mejor utilizar otro método de depilación para que la sesión no dure horas. Ten en cuenta que es mejor ir a un salón de belleza y dejar que un profesional haga el trabajo para evitar errores y posibles "accidentes".

¿Dépilarse las cejas con un hilo? ¡Lo hemos probado!

¿Aún no te convence el hilo? La redacción ha probado este método para sus cejas y nos da su opinión sobre esta experiencia. ¿Cómo es el resultado? ¿Duele? ¿Es largo? ¡Veredicto!

"Ambiente oriental en esta pequeña peluquería oriental (El Centro de Belleza oriental Deeplex en Bruselas). En la pequeña fila de chicas acostumbradas al lugar, la bienvenida es bastante agradable. Al fondo de la sala, los clientes desfilan escondidos detrás de una pequeña cortina de velo. Las conservas son interrumpidas por un pequeño ruido: zip zip... El sonido del hilo siendo arrancado. Delicada como soy, un pequeño punto de angustia se eleva por la punta de su nariz...



¿Duele la cera con el hilo? ¿Me atreví a preguntar... Dejándome toda la sorpresa del descubrimiento, me respondieron modestamente con un giro de ojos que no presagiaba nada bueno... Ouch, ouch, ouch, aquí viene mi turno..."

"Nadia, mi esteticista del día, gira el hilo alrededor de sus dedos y apreta un hilo entre sus dientes. Con su otra mano, la chica sostiene el carrete. Se me invita a proporcionar asistencia técnica, es decir, a sostener la piel de mi párpado sobre mi ojo.



Milagrosamente, los pelos quedan atrapados a través de los dos hilos de algodón retorcidos. Con una destreza que es un fenómeno, mi "verdugo" termina entonces su trabajo de depilación en dos o tres movimientos con pinzas. En tres minutos, todo se acaba".

La depilación con hilo, ¿una técnica efectiva?

"La gran ventaja del método de enhebrado de cejas es que permite arrancar los pelos al mismo tiempo en la misma línea. ¿El resultado? Muy claro, nada que decir. La línea de las cejas está perfectamente dibujada. Una técnica que también ofrece mucha precisión, incluso el plumón más fino es arrancado.

También hay que tener en cuenta que la depilación no tiene contraindicaciones. De hecho, es una extracción natural del cabello, sin el uso de producto o calor, y por lo tanto no causa irritación de la piel, pequeños granos o irritación. Esta técnica no utiliza cera en absoluto, lo que es una ventaja para las chicas con piel sensible que pueden reaccionar mal.

La esteticista me explica que este método de eliminación del vello da como resultado menos vellos enquistados y un crecimiento más lento. Al igual que con la cera, el pelo vuelve a crecer mucho menos y es más fino.

Otro detalle importante es el pequeño precio (menos de 15 euros). Información tomada, la técnica es a menudo incluso menos costosa que la clásica depilación de cejas y puede ser usada para todas las partes de la cara".

¿Este método es doloroso?

"Si la sensación de dolor no forma parte del placer, es soportable porque la prueba dura apenas cinco minutos por ceja. Nada demasiado malo, excepto por un enrojecimiento temporal al salir. Por lo tanto, el enhebrado es un método eficaz (unas 3 semanas de tranquilidad), higiénico (el hilo se desecha después de su uso), rápido y barato".