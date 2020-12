¿Las pinzas de depilar para cejas no son tan infalibles como antes? ¡Aquí encontrarás cómo volver a usarlas como si fueran nuevas!

Depilarse las cejas, aunque ya no es absolutamente necesario como en el pasado porque hoy en día a mucha gente le gustan gruesas y libres, sigue siendo un hábito fundamental para muchas mujeres. Las pinzas de depilar se queda el método más utilizado para la eliminación del vello, pero requieren paciencia y tener pinzas de depilar perfectas.



El problema de las pinzas no es sólo la facilidad con la que se pierden, o la calma con la que hay que arrancar varios pelos a la vez, sino también cuando insistes en tirar pero esa pestaña no se desprende porque las pinzas ya no son lo suficientemente afiladas.



Entonces, ¿cómo se consiguen unas cejas perfectas? Primero, mira el video:

El truco para afilar las pinzas

¿Cómo salvar tus pinzas de depilar favoritas que siempre han sido impecables y que, cuando las usas, te traen mucha suerte? El truco es muy sencillo: sólo hay que ir a una ferretería y conseguir una hoja de afeitar de metal o una tira de papel de lija.



Una vez que has hecho esta simple compra, pasas al trabajo concreto de la artesanía. Frota la hoja de afeitar o el papel de lija en la parte inferior de las pinzas para el agarre, y voila, ¡pinzas como nuevas! Sí, las pinzas de depilar no tienen un costo exorbitante y se podría argumentar que incluso una lima o un papel de lija tiene su propio costo. Pero sigue siendo cierto que son herramientas que encontrarás con el tiempo, como un verdadero kit de belleza artesanal!

