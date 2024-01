Pamela Anderson compra Sonsie, marca de cuidado de la piel sostenible

Se convierte en cofundadora y y dueña de la compañía vegana cumpliendo con su compromiso de un estilo de vida sin maquillaje

Hace un año pudimos ver en Netflix el documental “Pamela, a Love Story”. En él veíamos a la actriz con la cara lavada sin su característico ojo ahumado, ni cejas dibujadas, ni labios delineados. Su cara fresca se convirtió así en su nueva seña de identidad con la que se pasea con orgullo en alfombras rojas, múltiples campañas publicitarias e incluso por la Paris Fashion Week.

El origen de la firma

A sus 56 años, la protagonista de "los vigilantes de la playa" ha apostado por volver a lo básico y cuidar su piel lo mejor posible. Este paso la ha llevado ahora a hacerse con la marca de cosmética Sonsie, de la que es cofundadora y que descubrió gracias a su hijo Dylan Jagger Lee y su novia Paula Bruss.

La novia de Dylan le presentó a su querida amiga Marie, una joven madre con un proyecto interesante. Marie von Behrens-Felipe contaba con experiencia en el mundo de la moda y la belleza y quería crear una marca de cuidado para la piel con productos reales que encajasen en su complicada agenda de madre. La idea se basaba en crear una rutina de cuidado sencilla, con productos de calidad, que todo el mundo pudiera usar y que no prometiesen cosas irreales. Pamela, pensó que ésto se adaptaba exactamente con lo que ella buscaba para sí misma y decidió apostar por la idea.

Un paso más en su vida de la mano de Sonsie

A pesar de que reconoce que mucha gente le había pedido que mostrase cuáles eran sus secretos y productos de belleza, dice que no se ha decidido a hacerlo hasta ahora porque siempre se preguntaba si estaría apoyando a marcas sostenibles y cruelty-free. Ahora, con Sonsie, está segura de ello y por ello dice orgullosa que lleva usando los productos un año.

El lunes 22 de enero la firma lo hacía oficial y anunciaba a Pamela Anderson dueña y cofundadora junto con la creadora Marie von Behrens-Felipe y el CEO Roberto Felipe. Sonsie vio la luz en el verano de 2023 y con la nueva colaboración de la actriz de origen alemán y fama internacional, la firma espera que la conciencia en el ámbito de la industria cosmética de un giro radical dirigido a la sostenibilidad.

Pamela está orgullosa del cambio que ha hecho en su vida al liberarse del maquillaje y asegura que “me reconozco de nuevo y tengo más confianza en mí misma que nunca. No se trataba de verme más joven. Me gusta cómo soy y cómo me veo sin maquillaje. Puede que empezase como un experimento, pero lo hice para demostrarme algo a mí misma. Yo me siento bien en mi piel y quiero que tú también lo sientas”.