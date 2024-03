Sérum bronceador, el cosmético top para un 'efecto buena cara'

Llega la primavera y uno de los cosméticos imprescindibles es el sérum bronceador. ¿Lo conoces? Te vas a enamorar por completo.

Los sérums bronceadores se están haciendo virales en TikTok y no me extraña en absoluto, porque es un cosmético top que permite conseguir un efecto buena cara al instante. Es un producto que se está convirtiendo en un must have entre las influencers. Además, en cuanto veas de lo que es capaz de hacer, te aseguro que no vas a dejar de usarlo. ¡A mí ya me tarda recibirlo en casa!

¿Qué es un sérum bronceador?

Los bronceadores como tal no son un producto nuevo. Sin embargo, no todos los productos son iguales ni tampoco las texturas. En el caso del sérum, es una fórmula líquida concentrada que permite conseguir un bronceado bonito y natural de manera gradual, poco a poco.



Una ventaja de este tipo de productos, es que se pueden utilizar todo el año. Normalmente, está formulado a base de DHA, un ingrediente que solemos encontrar en muchos autobronceadores y que se extrae de plantas como la caña de azúcar o la remolacha.



¿Cómo se aplica?

Solo tienes que incorporar un par de gotas del sérum bronceador a tu crema hidratante diaria, para mantener un tono ligeramente moreno y favorecedor durante todo el año.



Está genial porque aunque proporciona un efecto buena cara inmediato, a medida que pasan los días el tono se vuelve más homogéneo y natural, por lo que gusta mucho. Además, no tendrás que preocuparte por pasarte con el tono.



Otro detalle que me encanta, es que lo puedes aplicar a diario o saltarte aplicaciones según el tono que quieras conseguir. Eso está genial.

¿Qué ventajas tiene?

El concepto del sérum bronceador es una maravilla, porque te permite obtener un moreno al momento, sin tener que aplicar maquillaje. Es mucho más cómodo y rápido para el día a día. Además, al aplicar menos producto sobre la piel, respira mejor. Es más que color, dado que también aportan hidratación.

Además, también hay sérums bronceadores que son transparentes y que no manchan los dedos. Nada tiene que ver con los productos que había años atrás, por lo que te aseguro que te llevarás una buena sorpresa. Sobre todo por lo bien que se adapta a cada tipo de piel.



Por otro lado, es un producto que te protege del sol y de los rayos UV. Ya sabes que siempre insistimos en la importancia de utilizar crema solar con SPF 50, pero gracias a utilizar un sérum bronceador no sentirás la necesidad de tomar el sol en la cara, lo que te ayudará a evitar manchas solares.

¿Qué sérum bronceador comprar?

Hay marcas de cosmética natural que cuentan con sérums bronceadores que son una pasada. En el caso de Freshly Cosmetics, el producto Sunrise Radiance Bronzing Serum funciona genial y permite lograr un moreno muy natural. Solo tienes que añadir una gota en tu hidratante diaria y hace magia.

Otra opción es el Collistar Magic Drops Concentrado. Es un cosmético de efecto ultra rápido, formulado a base de extracto de cáscara de nuez y DHA Rapid. Solo con unas gotas al día verás que tu piel obtiene un tono fabuloso. Es una de las mejores opciones que encontrarás en relación calidad-precio.



También puedes echar un vistazo a este otro superventas de Mádara, el Fake It Healthy Glow Self Tan Serum. Es un autobronceador vegano y con certificado natural. Está formulado a base de aceite de semilla de frambuesa, manteca de karité, ácido hialurónico multimolecular y vitamina E, lo que hidrata la piel al mismo tiempo que ofrece un efecto buena cara.

¿Ya tienes imprescindible para conseguir un efecto 'buena cara'? ¡Esperamos que los disfrutes!