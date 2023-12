La maquilladora de Julia Roberts compartió la base favorita de la estrella, una fórmula ideal para evitar la marca de arrugas a partir de los 50 años, enriquecida con ácido hialurónico.

Con motivo del estreno mundial de la película disponible en Netflix The World After Us, la maquilladora de Julia Roberts compartió los secretos del maquillaje de la actriz. Genevieve Herr reveló en una publicación de Instagram las referencias de los diferentes productos utilizados en el rostro de Roberts. Una rutina de maquillaje de Lancôme, perfecta para evitar marcar arrugas después de 50 años que usa desde el 2012, compuesta por una base de maquillaje enriquecida con ácido hialurónico.



Para lograr esta fórmula, la maquilladora aplicó la Prep & Hydrate Primer, un producto hidratante ideal para evitar que el maquillaje se deslice hacia las líneas finas durante el día. A continuación, utilizó la base de maquillaje Teint Idole Ultra Wear Foundation en el tono 330N. Esta base de maquillaje está enriquecida con un 81% de un sérum para el cuidado de la piel que contiene protector solar SPF 35, ácido hialurónico, moringa y vitamina E.

¿Cuál es el secreto de la tez de Julia Roberts?

Esta base ligera e hidratante unifica la piel sin marcar líneas finas. Gracias a su acabado luminoso, proporciona un efecto glowy muy natural, perfecto para pieles sin luminosidad después de 50 años. En la foto compartida por la maquilladora, podemos ver que la tez de Julia Roberts se realza con un toque de rubor melocotón. Un tono que combina a la perfección con el de su labial L'Absolu Rouge, en el tono Lover. También notamos que el colorete se aplica en la parte superior de los pómulos para crear un efecto lifting muy natural.



Genevieve Herr optó por maquillar los ojos de la actriz en tonos rosados muy suaves, con la paleta de Hipnosis de Sombras de Ojos Fraicheur Rosee. En tonos melocotón y rosa, el maquillaje de Julia Roberts logra un estilo impecable, aportando un efecto de brillo saludable en general, sin dejar de ser muy luminoso y natural.