Tu piel a prueba: ¿Conoces el exposoma y cómo te afecta?

Si te preocupa el cuidado de tu piel necesitas conocer todo aquello que afecta a su estado. Hoy te contamos qué es el exposoma y porqué es importante.

Seguro que el aspecto de tu piel te preocupa, y muy probablemente la cuidas con cremas y otros productos para que se mantenga en el mejor estado. No obstante hay muchas posibilidades de que no estés al tanto de todos los factores que influyen en su deterioro. A no ser que seas dermatóloga, tampoco es tu obligación, ¿no? Pero un poco de información adicional que te ayude a cuidarla mejor nunca viene mal, y por eso hoy te vamos a hablar del exposoma.



El exposoma es el conjunto de factores externos que afectan a tu piel. Esta se mantiene en mejor o peor estado, en parte, por tu herencia genética, pero de forma principal, por el acumulado de estos factores externos a lo largo del tiempo. Por eso, es importante tener presente este concepto y conocer sobre qué aspectos se puede actuar para que la piel sufra el menor daño posible.

Qué factores conforman el exposoma

El total de factores que se incluyen bajo este concepto son siete, aunque no todos tienen el mismo peso. La radiación solar, el consumo de tabaco, la dieta, el estrés, las temperaturas elevadas, la contaminación y la falta de sueño. Todos y cada uno de ellos generan un daño en la piel que se acumula, pero los expertos opinan que de entre todos ellos, tres son los que más pueden perjudicarte.



La radiación solar, el tabaquismo y la contaminación son los tres aspectos que más van a deteriorar el estado de tu piel. Por lo tanto, una exposición moderada al sol, no fumar y vivir en entornos donde se pueda respirar aire puro, probablemente consigan que ésta se mantenga más joven con el paso del tiempo.



Evidentemente, también habrá que cuidarse de no vivir estresada, o de comer y dormir bien. Y si además vives en un lugar con temperaturas frescas, todavía mejor. Recuerda que al final el exposoma es un conjunto del daño producido por todos los factores, por mucho que unos tengan más importancia que otros.

Los efectos sobre tu piel

No te contamos nada nuevo al mencionar los riesgos de tomar el sol en exceso u obsesionarse con el bronceado. Las sesiones de rayos UVA o pasar horas tumbada al sol pueden darte un bonito tono de piel, pero a costa de pagar un precio muy alto, que no se limita a que ésta luzca más deteriorada con los años. Pero vivir en entornos donde hay altos niveles de polución es probablemente una amenaza de la que no eres tan consciente.



Además de los problemas de salud en general que ocasiona, el tabaco también va a estropear tu piel mucho y muy rápido. Si eres fumadora, este hábito va a provocar que tu piel pierda luminosidad, se arrugue y puedan aparecer manchas cerca de la boca.



Así que, tengas o no una genética privilegiada, actúa sobre aquello que puedes controlar. Tu piel lo agradecerá con el paso de los años.