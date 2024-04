¿Es buena idea ir al solarium antes de tomar el sol?

Son muchas las chicas que optan por ir al solarium antes de irse de vacaciones a la playa. Pero, ¿realmente funciona para no quemarnos del sol? ¡Lo vemos!

Hay mujeres que reconocen que van al solarium antes de irse de vacacaciones para no quemarse la piel por los rayos solares. ¿Esto realmente funcionan o es un mito?



A la hora de tomar el sol las primeras veces, los dermatólogos recomiendan ir aumentando la exposición solar progresivamente y siempre con la máxima protección solar. Por ejemplo, hoy 15 minutos, mañana 20 minutos, pasado mañana 25 minutos, etc.



El problema es que si vas de vacaciones esto puede ser completamente inviable, porque es posible que quieras pasarte el día en la playa y en la piscina, ¡no solo 15 minutos diarios!



La alternativa que muchas chicas eligen es ir al solarium, porque en teoría ayuda a preparar la piel para recibir los rayos solares sin quemarnos. ¿Esto es así?

¿Es seguro ir al solarium?

Hay dermatólogos que aseguran que aún no existe una guía clínica sobre el uso de las cabinas de bronceado ni su seguridad en los pacientes. El principal problema es que estas cabinas que a menuo encontramos en salones o gimnasios pueden no estar supervisadas.



Diversos estudios relacionan la exposición a la radiación ultravioleta como un factor de riesgo para el desarrollo de un melanoma o cáncer de piel. Además, las quemaduras son otro efecto adverso que podemos encontrar en estas cabinas de bronceado. Sobre todo porque hay centros que no siguen los estándares europeos para RUV.



Entonces, dependiendo del centro de bronceado y del estado de sus cabinas, puede ser más o menos seguro. Y ese es el principal problema.

¿Es mejor ir antes de irse de vacaciones para evitar quemarnos?

Aunque los dermatólogos suelen desaconsejar su uso, también es importante tener cuidado con la exposición solar directa en la playa, en la piscina o incluso cuando sales a caminar y hace sol, porque también es peligroso.



El solarium te ayuda a prepararte para la exposición solar. Es decir, te ayuda a preparar la piel antes de exponerla al sol de forma natural, lo que hace que no te quemes. Por esta parte, te ayuda completamente, porque si otros años te quemabas fácilmente verás que ahora eso ya no te sucede. Por esa parte, funciona.

Hay personas que son muy propensas a quemarse, por lo que es una ayuda para evitar este tipo de quemaduras, que no solo son malas, sino que te pueden hacer pasar una mala noche e incluso fastidiarte las vacacaciones. Por eso es fundamental echar crema solar SPF 50 y todo el tiempo (cada 2 h mínimo).



En cualquier caso, es opcional ir o no al solarium. En el caso de tomar la decisión de ir, es mejor que elijas un solarium de calidad, con buenas cabinas y excelentes controles, para no comprometer tu seguridad y tu salud. No te pongas en manos de cualquiera.

Si decido ir al solarium, ¿cada cuanto ir?

El uso moderado del solarium es clave, con 2-3 sesiones por semana y con 24-48 horas de margen entre ellas.



Incluso puedes ir a lo largo del año para mantener el bronceado, pero es totalmente opcional y bajo tu responsabilidad.

¿Qué opinas? ¿Prefieres ir al solarium para evitar quemarte en vacaciones o directamente prefieres no arriesgarte? Yo nunca lo probé y también tengo mis dudas, pero sí es cierto que los primeros días de vacacaciones suelo quemarme y puede ser un remedio para evitarlo. ¡Lo estudiaré con al almohada!