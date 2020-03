Los días de confinamiento pueden llegar a resultar aburridos y tediosos, e incluso podemos perder un poco la noción de los días cuando estamos realizando tareas que no nos aportan nada. Pero no tiene por qué ser así. Ahora más que nunca, aprovechar el tiempo de que disponemos puede marcar la diferencia en nuestro estado de ánimo y en cómo afrontar la cuarentena. Así que ponte en marcha y prueba alguna de estas actividades. ¡Seguro que tras el confinamiento sigues practicando más de un

Aprende a tejer

¿Habías oído hablar de la tricoterapia? Quizás no, pero seguro que a alguna influencer sí la habías visto tejer. Y es que esta actividad, por mucho que pueda recordarnos a nuestras abuelas, es un método antiestrés infalible. Tener ambas manos ocupadas te ayudará a relajarte y desconectar, sin hablar de que mantendrá el teléfono alejado durante un buen rato. Porque tejer combina una actividad más mecánica, como es el hecho de seguir determinados patrones, con otra mucho más creativa, acomodando colores y formas en una misma prenda. Así que lánzate a probarlo y quién sabe, quizás empiezas con el punto de liga ¡y acabas convirtiéndote en la envidia de tu grupo!

Ordena la casa (y de paso, tu cabeza)

En cualquier otro momento quien suscribe estas palabras estaría negando por activa y por pasiva que esto pudiera ser una actividad realmente divertida. Pero Marie Kondo apareció en nuestras vidas y convirtió el poner orden en el hogar en la forma idónea de ordenarnos, también, la cabeza. Como lo lees. Porque todo el almacenaje que acumulamos y nuestro bienestar, aunque no lo creas, van de la mano. Deshacernos de objetos innecesarios, clasificar y reorganizar es conseguir espacio en casa y también para que fluyan las ideas. Deshazte de todos esos "por si acaso" que te mantienen atada, es hora de guardar solo aquello que te aporte felicidad.



¿Cuántas veces has abierto el armario y solo 3 de las cosas que has encontrado realmente te han hecho sentir bien contigo misma? Pues lo mismo sucede con el buzón de mails o las redes sociales. Innumerables veces te habrás suscrito a servicios o seguido perfiles que, si somos sinceras, te están aportando muy poco o nada a tu vida. ¿Sientes esa llamada? Es la del orden y la paz mental, que te están llamando.

Empieza tu propio Diario Bullet

¿Un diario? ¿Una agenda? ¿Una lista de tareas? Todo en uno más bien. El Bullet Journal, o en boca de toda influencer, el BuJo, fue diseñado por el diseñador Ryder Carroll, quien harto de todo el caos del día a día buscó diferentes formas de poner orden hasta que dió con este diario minimalista que conocemos hoy. Un diario sin mayor pretensión que la de permitirte ser más eficiente.



Tras esta premisa, todo vale. Algunas tiendas los tienen ya diseñados hasta la saciedad para que solo tengas que dejarte guiar, pero también los hay mucho más limpios para que puedas personalizártelos. Solo necesitas elegir el que mejor se adapte a ti y empezar a escribir: tu horario, el listado de películas que te quedan por ver, los últimos libros que te han recomendado, las recetas que te mueres por probar, o incluso... ¡cuánta agua has bebido en todo el día o el deporte que tienes que practicar! Utilízalo para marcarte objetivos, por ejemplo, y comprueba durante el día si has cumplido con ellos. Existen muchos blogs y tutoriales que pueden ayudarte a crearlo y decorarlo, y una vez sientas que has encontrado tu estilo y que puedes cubrir tus necesidades, solo es cuestión de echarle imaginación y un poquito de color con rotuladores.

Cocina, por fin, esa receta

¿Te acuerdas de aquella receta que te morías por probar y para la que todavía no habías sacado tiempo? Pues ha llegado el momento. Por fin va a estar en tu cocina, en tu horno, ¡y en tu plato! Ese brownie por el que salivabas tiene las horas contadas. También la lasaña que te dictó tu madre al teléfono, o el pan recién horneado que toda foodie merece. Aprovecha este tiempo para darle vida a tu cocina y para recordarte que sabes cocinar algo más que una ensalada rápida para el tupper. Es momento de ponerte creativa y volver a disfrutar en la cocina de tu casa. Date un capricho.

Descubre el mundo podcast

¿Buscas relajarte en el sofá mientras tu mente viaja a otras partes? Los podcasts son lo tuyo. Desde hace un par de años los podcasts se han colado en nuestras casas como una forma más de entretenimiento, abordando temas como el feminismo, la historia y la política, pero también sobre belleza, cocina o desarrollo personal. Solo necesitas encontrar uno que se adapte a tus gustos: voz, temática, extensión... Y ya no podrás vivir sin ellos.

Vuelve a las clases, pero esta vez desde el sofá

¿Qué te parece aprovechar el aislamiento para seguir aprendiendo cosas y desarrollar nuevas habilidades? Gracias a la formación online puedes aprender sin moverte del sofá. En Internet existen miles de cursos esperándote a un solo click, sean cuales sean tus intereses, seguro que encuentras alguno que te apasione. Por ejemplo, si te gustan los idiomas, puedes empezar experimentando con Duolingo, o, si lo tuyo es el marketing y los negocios, los cursos de Think with Google pueden ser una buena fuente de información para empezar.

Apura las últimas páginas

Ya está bien de poner excusas para no darle un último empujoncito al libro que tienes en la mesilla de noche. Entendemos que te dé pena que se acabe pero, ¿de verdad no te mata la curiosidad? Hazlo al menos por todos esos libros que te esperan ansiosos en la estantería. Tómate ese tiempo para leer y desconectar de las pantallas. Los libros son una ventana a otros mundos, ¿por qué malgastar el tiempo mirando de reojo por si el móvil se enciende? Te prometemos que tras 10 minutos de lectura el resto del mundo se te habrá olvidado. Y por si acaso el empujoncito te lleva más lejos de lo que esperabas, te dejamos nuestra selección de novelas favoritas.

Haz deporte

Así de entrada puede que no parezca la actividad más apetecible del mundo. ¡Pero lo es! De primeras, no te va a apetecer en absoluto empezar, pero practicar deporte te va a ayudar a desahogarte y despejar la mente y a las dos sesiones ya no vas a poder parar. Borra esa imagen de gimnasio que tienes en tu mente y busca un espacio en casa donde lo puedas practicar. No vas a necesitar mucho y de hecho con tu propio cuerpo puedes realizar una gran cantidad de ejercicios super beneficiosos para tu organismo, de modo que todo es ponerse.



Ahora bien, si ves que te cuesta te damos dos opciones. La primera es ponerte Netflix como aliciente para dedicarle diez minutos más de ejercicio en eso que esperas a que se acabe el capítulo. La segunda es unirte a una de las miles de clases que entrenadores y gimnasios están organizando online.

Date una vuelta por Pinterest

Oh, Pinterest. ¿Qué haríamos sin él? De Pinterest sí que no te prometemos que puedas salir. Buscar inspiración para decorar la casa, para reorganizar los muebles, los mejores outfits o incluso recetas rápidas y fáciles para amenizar la semana. ¡El universo Pinterest no tiene fin! Y si no nos crees, échale un vistazo al nuestro.

