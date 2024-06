Cuida tu jardín y no podes estas plantas en junio si quieres que vuelvan a florecer

Sigue estos consejos de profesionales y asegúrate de darle mantenimiento a tus áreas verdes de forma correcta en este mes.

Un conocimiento general de jardinería es que el podar es recomendable para estimular un mejor florecimiento, sin embargo, podar ciertas plantas durante el mes de junio, lejos de impulsar su desarrollo y promover la aparición de flores, tendría un impacto perjudicial. En efecto, se trataría de un grave error que debe eludirse a toda costa, pues podría acarrear consecuencias catastróficas para tu espacio verde, impidiendo que tus plantas exhiban su floración.

Es sabido que las condiciones meteorológicas de este mes se tornan más favorables, con temperaturas que se vuelven más clementes, pues el sol se muestra con más frecuencia y el sustrato conserva una humedad adecuada. Estos tres factores son esenciales para un crecimiento vigoroso de las plantas.



Es por esto que los jardines tienen mucha más actividad en estos días, haciéndolos más atractivos a los ojos de sus dueños, que pasan más tiempo observándolos, y dándoles mantenimiento, siendo las podadoras de los instrumentos más populares para esta tarea. No obstante, es necesario tener un cuidado extra en su uso durante junio.

¿Qué plantas no se deben de podar durante junio?

Es posible que hayas observado la formación de nuevos brotes en algunas plantas de tu jardín, pues este mes marca el comienzo del verano y muchas plantas están creciendo de forma vigorosa, no obstante, podarlas en este momento puede causar daños permanentes. Esto se debe a que, si podas estos brotes en desarrollo, interrumpirás el ciclo de crecimiento natural de la planta o el árbol, lo que perjudicará gravemente la futura floración o la producción de frutos.



En concreto, cortar ciertos árboles o plantas en esta época del año los hace más susceptibles a microbios, parásitos y diversas enfermedades. Por ejemplo, los frutales de semilla y hueso, como peras, manzanas, albaricoques y cerezos, no deben ser podados en junio, ya que esto podría comprometer su producción de frutos. Lo mismo aplica para los árboles de hoja caduca, como los robles y los arces, que pierden sus hojas anualmente. En su caso, ese recomienda esperar hasta que la savia se haya reducido, es decir, en otoño o invierno, antes de proceder con la poda.



Los especialistas también incluyen en la lista de plantas que no se deben de cortar a los arbustos que florecen en primavera, como las forsitias, las lilas, las hortensias, las azaleas y los rododendros. Por tal motivo, permite que estas plantas crezcan en esta temporada, y aprovecha para gozar de una mayor explosión de colores en tus áreas verdes.



Como se mencionó anteriormente, podar algunas plantas puede hacerlas más susceptibles a enfermedades, por lo que es recomendable proteger y mantener alejadas de las herramientas de poda a las variedades más frágiles, especialmente aquellas propensas a enfermedades fúngicas. Además, si no deseas interrumpir la floración de tus rosales remontantes, es mejor podarlos a finales del invierno, después de las heladas.



En cuanto a las plantas trepadoras, la glicina y los clemátides son de los que también se debe de evitar su poda durante este mes. Las coníferas también necesitan cuidado, pero no es recomendable podar cipreses y abetos, ya que esto podría debilitarlos, dándoles un efecto perjudicial. Asimismo, los arbustos de bayas como las grosellas negras y rojas no deben ser podados en junio si se desea asegurar una cosecha abundante.

¿Qué plantas puedo podar en junio?

Si no puedes resistir la tentación de usar las tijeras de podar, puedes hacerlo en plantas que toleren la poda inmediata, siempre manteniendo un toque suave. Este es el caso de los arbustos que florecen en verano, como la lavatera y las hortensias paniculadas. De igual manera, las plantas de crecimiento rápido, como los setos de laurel o ligustro, deben ser podadas para evitar que se vuelvan invasivas. Los topiarios que tienden a expandirse y los arbustos con follaje decorativo también necesitan poda. Además, en junio se pueden podar las plantas de hoja perenne, como el laurel y el boj, así como las flores marchitas de cualquier tipo.



NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Haz esto para mejorar el florecimiento en tu jardín

Tus plantas podrían tardar más en florecer este año debido al largo invierno que hemos tenido. Afortunadamente, existen algunos consejos que pueden ayudar a que tus plantas muestren un florecimiento excepcional. Por ejemplo, la canela posee propiedades antisépticas y antibacterianas. Este ingrediente puede ser utilizado para combatir los insectos y ciertas enfermedades fúngicas.



Las cáscaras de huevo y de plátano también ofrecen numerosos beneficios. Las cáscaras de huevo aportan un alto contenido en calcio, mientras que los plátanos son ricos en azufre, potasio y fósforo. Con estos sencillos consejos, y sin olvidarse de una adecuada hidratación, tu jardín puede llenarse de flores en un corto tiempo.