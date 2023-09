El plátano es un alimento rico en potasio y lo tomamos con normalidad dentro de la dieta mediterránea, pero no es el único.

Es importante mantener un equilibrio adecuado entre el potasio y el sodio en la dieta. Una dieta rica en sodio y baja en potasio puede aumentar el riesgo de hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, se recomienda consumir alimentos ricos en potasio, como plátanos, alubias, naranjas, espinacas, boniatos, pasas, aguacates y tomates, como parte de una dieta equilibrada para mantener una buena salud.

¿Por qué necesitamos potasio?

El potasio es un mineral esencial que desempeña un papel fundamental en la salud y el funcionamiento adecuado del cuerpo humano:

Función cardiaca y regulación de la presión arterial: El potasio es esencial para el funcionamiento del corazón y la regulación de la presión arterial.

Función muscular: Es necesario para la función muscular adecuada, incluyendo los músculos esqueléticos y los músculos involuntarios, como los del tracto digestivo.

Equilibrio hídrico: Ayuda a regular el equilibrio de líquidos en el cuerpo. Trabaja en conjunto con el sodio para prevenir la deshidratación.

Función nerviosa: Es esencial para la transmisión de señales nerviosas.

Salud ósea: Aunque el calcio es el mineral más conocido en relación con la salud ósea, el potasio también desempeña un papel importante al ayudar a neutralizar los efectos negativos de una dieta alta en sodio, que puede contribuir a la pérdida de calcio en los huesos.

Función renal: Ayuda a prevenir problemas renales relacionados con desequilibrios en los niveles de electrolitos."

¿Cuál es el otro alimento más rico que el plátano en potasio?

Además de los ya mencionados anteriormente. El plátano es el alimento estrella quizás por su facilidad de consumo y por eso vemos a los deportistas siempre aprovechando sus descansos para tomar un plátano. Según el Informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tomamos unos 1,97 kg de esta fruta por persona al año. Un fruto seco como el pistacho, en cambio puede aportarnos mucho más potasio, 100 g de plátano contienen 350 mg de potasio, mientras que la misma cantidad de pistachos contienen 811 mg. El consumo por español al año es de tan solo 180g de este rico fruto seco.

Aunque los pistachos no alcanzan los niveles de potasio de los boniatos y las espinacas, su portabilidad los convierte en una opción de snack conveniente en cualquier lugar. No obstante, su valor nutricional va más allá.



Estos pequeños frutos secos son especialmente ricos en proteínas, lo que los convierte en una elección ideal para mantener la saciedad entre comidas y promover el desarrollo muscular. Además, su contenido de fibra contribuye a la salud digestiva y al control del peso.



Los pistachos también son conocidos por su perfil de grasas saludables, incluyendo ácidos grasos monoinsaturados que pueden beneficiar la salud cardiovascular. Consumirlos regularmente puede ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL ("colesterol malo") y promover una mejor salud del corazón.



No menos importante, los pistachos son ricos en antioxidantes, como la luteína y la zeaxantina, que protegen la salud ocular y pueden reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con la edad, como la degeneración macular.