Una de las tareas más abrumadoras a la que todos nos enfrentamos es hacer el cambio de armario al principio de la primavera y al final del verano, y este se puede optimizar con estrategias de limpieza y organización.

Cada familia suele tener la costumbre de cambiar la ropa de invierno, otoño y la de verano, aplicando varias técnicas como poner cajas debajo de la cama, almacenar la ropa en bolsas, o incluso hay quienes no hacen nada. A continuación te damos algunos tips en el proceso para almacenar la ropa de manera eficiente, para que tengas un armario despejado y ordenado, haciéndolo manejable.



1. Separa lo que no has usado esta temporada



Aplica la regla 80/20: usar aproximadamente el 20% de nuestra ropa el 80% del tiempo, preguntándote la razón por la cual no usaste ciertas prendas, si están pasadas de moda, si no son de la talla adecuada, para que las respuestas te ayuden a decidir lo que puedes donar, vender o guardar.



2. Limpia y seca toda tu ropa



Incluye en este proceso las prendas que no laves regularmente, puesto que las manchas pueden aparecer con el tiempo, por lo que una limpieza profunda es vital.



3. Opta por un pequeño mantenimiento



Es el momento ideal para cuidar de la ropa que necesite atención, como planchar arrugas, reemplazar botones o hacer costuras.



4. Elimina los olores persistentes



Las prendas que sueles usar con frecuencia podrían oler mal al final de la temporada, siendo las prendas deportivas las más afectadas, por lo que es importante quitarle el olor a sudor a estas prendas para que no se convierta en algo persistente, incluso después de la lavada regular. Para lograrlo puedes lavar las prendas con media taza de bicarbonato de sodio, que combate las bacterias y ayuda a eliminar los olores no deseados.



5. Elige el lugar de almacenamiento



El espacio ideal debe de ser fresco, oscuro, seco y limpio, un ejemplo podría ser el espacio debajo de la cama.



6. Evita colgar todas las prendas



Dobla y almacena las prendas de punto en una caja, para evitar que se deformen, con los artículos más ligeros en la parte superior.



7. Opta por el mejor almacén para la ropa



Las cajas de cartón podrían dañar la ropa después de un largo periodo, por lo que la mejor opción es utilizar bolsas de almacenamiento sellables o cajas de lino que estén perfectamente limpias.



8. Utiliza cedro para mantener la ropa fresca



Esta madera proporciona un aroma natural que además mantiene a los insectos alejados, y es recomendable aprender los trucos para eliminar a las polillas de los armarios.



9. Prepara los zapatos de forma adecuada



Lava o cepilla los zapatos y botas para eliminar la suciedad, puedes usar un poco de bicarbonato de sodio en el interior para eliminar los olores. Es recomendable usar hormas para el calzado más delicado.



10. Etiqueta a medida que avanzas



Etiquetar las cajas y espacios de almacenamiento, te hará saber donde exactamente estará la ropa que busques el siguiente año.

Analicemos el método de KonMarie

Esta técnica fue propuesta por Marie Kondo en su libro La magia del orden y su programa de Netflix, el cual no es la mejor opción para todos debido a que muchas personas que lo aplican acaban por deshacerse de artículos importantes de su armario, lo cual sucede por no considerar los factores de su estilo de vida y su estilo personal.



La crítica principal a este método es por reducir significativamente el número de prendas, olvidándose de darle prioridad al estilo personal. En pocas palabras, se trata de una solución genérica, puesto que la organización del armario requiere un análisis más personalizado y detallado que garantice la adaptación a las vidas individuales y la necesidad de estilo.



Este sistema de organización se centra en dos puntos principales:



1. Apila toda la ropa de la casa haciendo una montaña, para saber en realidad con cuanta ropa cuentas. El objetivo es que experimentes un shock al ver la gran cantidad que tienes y sea más fácil decidir que prendas son necesarias.





2. Sujeta cada prenda y quédate solo con las que te den alegría, para lo cual también debes de considerar cuanto necesitas la prenda y si quisieras tenerla contigo en el futuro.





Marie Kondo explica además su manera de doblar la ropa, teniendo en clave su objetivo de transmitir amor a la ropa desde las palmas de las manos. La experta afirma que el doblar la ropa es una oportunidad importante para darle las gracias, y no solo un proceso para hacerla más compacta y almacenarla.



Ahora que tienes tips de como poder hacer el cambio de tu armario, puedes elegir lo que mejor se adecue a ti, y hacerle frente a esta tarea que para muchas resulta abrumadora, convirtiéndola en una actividad que puedas disfrutar y te genere otros beneficios como tu salud mental.