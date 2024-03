Descubre los looks más increíbles de la gala de los Oscars 2024.

La gala de los Oscars 2024 se celebró ayer domingo y nos dejó unos looks increíbles que nos enamoraron por completo. Vimos vestidos preciosos, con mucha feminidad y que todas querríamos tener en nuestros armarios. A mí personalmente me enamoró Zendaya y me sorprendió la originalidad de Ariadna Grande una vez más, porque sí, lo ha vuelto a hacer. No te pierdas a las mejor vestidas de la noche de los Oscars.

Emma Stone

Una de las mejor vestidas de la noche ha sido Emma Stone. La ganadora del Oscar a mejor actriz por Pobres Criaturas sorprendió con un original vestido en color aguamarina con peplum XXL de Louis Vuitton que no podría gustarnos más. Además, es un color que le sienta fenomenal.

Zendaya

La actriz Zendaya siempre nos enamora con sus looks, ¡todo le queda fenomenal! En esta ocasión, la actriz de Dune nos sorprendió con un vestido con bordados de Armani Privé y joyas de Bvlgari. Un look precioso al que no le falta detalle.

Margot Robbie

Margot Robbie, la actriz de Barbie, en esta ocasión no nos sorprendió con vestidos en color rosa. Se pasó completamente al negro. Una apuesta sencilla, elegante y correcta para la gala de los Oscars. En esta ocasión luce un vestido de Versace y no podría sentarle mejor.

Anya Taylor Joy

Anya Taylor Joy es una de las actrices de moda y su look es realmente espectacular. La joven modelo ha apostado por un vestido con inspiración mermaidcore de Dior. Un elegante vestido de joyas para brillar y triunfar en una noche muy especial.

Jennifer Lawrence

La actriz Jennifer Lawrence siempre aparece con looks sorprendentes y todo le queda bien. En esta ocasión, ha apostado por un original vestido de lunares de Dior para la gala de los Oscars. Le queda fenomenal después de haber sido mamá.

Carey Mulligan

Nominada a mejor actriz, Carey Mulligan ha sorprendido a todos con un vestido impresionante. Uno de los diseños más llamativos y originales de la noche. Es de la firma Balenciaga Couture, con corte sirena y guantes a juego. De las mejor vestidas de esta gala de los Oscars.

Sandra Huller

Otra de las mejor vestidas de la noche ha sido Sandra Huller. La actriz protagonista de 'Anatomía de una caída' y 'La zona de interés', ha elegido para la ocasión un vestido clásico de color negro con corte geométrico. Muy elegante y correcto para esta gala de los Oscars, y nos recuerda un poco a la opción elegida por Eva Longoria.

Billie Eilish

Billie Eilish también fue uno de los nombres más sonados de la noche. La cantante se llevó su segundo Oscar a “Mejor Canción” en Barbie. En esta ocasión sorprendió en la alfombra roja con un look librariancore de Chanel. Siempre nos tiene acostumbradas a este tipo de looks diferentes.

Charlize Theron

Una de las mejor vestidas de la noche fue sin duda Charlize Theron. La actriz lució un vestido lencero en gris muy elegante y no podría gustarnos más. Es uno de los vestidos tendencia para eventos en este 2024. En este caso, es de la firma Dior.

Da’Vine Joy Randolph

Otro de los nombres más sonados en la gala de los Oscars fue Da’Vine Joy Randolph. La actriz, que se llevó la estatuilla a Mejor actriz secundaria por su papel en Los que se quedan, eligió un vestido con diseño joya en azul cielo, mangas abullonadas y color gasa. Reúne todas las tendencias del año y le favorece un montón.

Ariana Grande

La cantante Ariana Grande siempre sorprende con sus peculiares looks, muy coquette. En esta ocasión ha vuelto a enamorarnos con un vestido precioso en color rosa a lo Barbie, que nos ha conquistado el corazón. Es de Giambattista Valli, de alta costura.

Emily Blunt

Emily Blunt ha celebrado su primera nominación a mejor actriz de reparto con un vestido precioso de Alta Costura de Schiaparelli. Un look muy elegante y que sin duda le queda fenomenal. Perfecto para lucir en una noche de Oscars.

Eva Longoria

Eva Longoria siempre ha sido una de las actrices más elegantes de los últimos tiempos. En esta ocasión, se ha dejado ver en la gala de los Oscars con un precioso y perfecto vestido negro perfecto para eventos. Es de alta constura, de la diseñadora Tamara Ralph y destaca por su cola de sirena y escote en forma de luna. Las joyas de Bucherer que eligió también nos encantan.

¿Cuál es tu vestido favorito de la gala de los Oscars? A mí me enamoró la opción elegida por Zendaya. ¡Precioso con todas las letras!