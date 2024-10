Malú habla sin tapujos de sus ingresos en los conciertos: 'Prefiero gastar en el show'

La artista sabe simpatizar con su público, y revela la forma de gestionar los gastos de sus espectáculos, dando prioridad a sus fans.

El programa El Hormiguero comenzó de manera espectacular esta semana con la presencia de Malú, una de las artistas más populares del ámbito en la actualidad, quien aprovechó para dar a conocer a su público acerca de su nuevo sencillo, además de hablar de sus próximos conciertos y sus apariciones en La Voz.



La cantante rápidamente cautivó al presentador Pablo Motos y a la audiencia con su energía vibrante, y tuvieron la oportunidad de conocer más de las historias que ha acumulado desde que lanzó su álbum debut Aprendiz hace 25 años. Inclusive, platicaron del dinero genera con los impresionantes conciertos que realiza.

Entre risas, Malú compartió algunas historias sobre su nuevo sencillo Contigo, en el que trabaja junto al cantante Prince Roycesus, y que en solo unos días de haber salido ya está por llegar a los primeros lugares en las listas de éxitos. Además, quiso expresar su relación con le industria de la música, donde ha estado desde muy joven.



A los 16 años, la estrella comenzó su carrera en los escenarios, y ha lanzado 20 discos desde entonces. Gracias a que sus conciertos atraen a grandes multitudes, podemos pensar que genera importantes beneficios económicos, y hablando de este tema, el presentador valenciano le preguntó si hará algo especial en el concierto del Wizink, refiriéndose al espectáculo especial que la cantante está preparando para cerrar su actual gira, donde contará con la participación de amigos muy reconocidos.



Y es que el auditorio del evento puede recibir a más de 15 mil personas, por lo que Pablo Motos le hizo la interesante pregunta: "¿Ganas o pierdes dinero con los impresionantes montajes que haces en tus conciertos?", para lo que Malú decidió responder sin tapujos, "No es demasiado lo que gano, soy una artista de show y prefiero invertir en lo más que se pueda ofrecer, aunque los managers no estén de acuerdo conmigo, pero me la paso guay".



La estrella concluyó con una sonrisa: "Al finalizar un concierto, tengo más energía que nunca y no puedo dormir, la adrenalina está muy alta y suelo ponerme a cocinar para todo el equipo. Lo que sobra, se lo doy en tuppers", asegurando que todos aclaman sus macarrones con chorizo.

El nuevo amor de Malú

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Tocando el tema de los integrantes de su equipo, hay una persona para Malú muy especial entre ellos: Ángel Fernández, apodado “El Turco”, un técnico de producción con quien se ha visto muy cercana. Hasta hace apenas unos días, la intérprete de Contigo no pudo ocultar su notable alegría frente a los periodistas que le preguntaron acerca de su nueva relación, a lo que la cantante les respondió "Todo va súper bien, todo genial, estoy muy feliz, ¿no me lo notáis?", entre risas y buena vibra.