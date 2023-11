Elizabeth Debicki revive el icónico 'revenge dress' de Lady Di en la premiere de The Crown

El diseño de Bottega Veneta es una versión moderna del icónico vestido de Diana de Gales

La actriz Elizabeth Debicki interpreta a Diana de Gales en la famosa serie The Crown. Para la premiere de la última temporada de la serie, Elisabeth decidió lucir una versión más formal y moderna del fabuloso revenge dress de la querida princesa.

La premiere

Al terminar la huelga de actores de Hollywood, The Crown ha conseguido juntar a su elenco para el estreno de la última temporada este pasado 12 de noviembre en Los Ángeles. Para el evento, Debicki de 33 años decidió rendir un homenaje a su personaje con este vestido negro de la colección Spring Summer 2024 de Bottega Veneta que a simple vista recuerda al diseño firmado por la diseñadora griega Christina Stambolian que Lady Di usó en 1994.

El diseño de Bottega Veneta es midi y de tipo corset y con una sola manga fuera del hombro. Al igual que la Princesa Diana, Elisabeth lo acompaño de medias transparentes y zapatos de punta Manolo Blahnik, ayudada por la estilista favorita de las estrellas Elisabeth Saltzman.

No es la primera vez que la actriz australiana hace un guiño a su personaje. En la premiere de la temperada 5, llevó un vestido que recordaba a uno lucido por Diana en 1987, cuando todavía pasaba por un buen momento en su matrimonio.

El vestido de la venganza

El diseño de 1994 se hizo mundialmente famoso por sus mangas off-the-shoulder y porque la princesa decidió asistir a una fiesta de la Galería Serpentine luciéndolo el mismo día que el príncipe Carlos admitió en televisión nacional que le había sido infiel con Camila y mientras atravesaban el proceso de divorcio.

Este look ha pasado a la historia como una de sus mejores elecciones en temática de moda y no son pocos los diseñadores que han lanzado su propia versión.

En la temporada 5 se incluye este gran momento de la royal. Para la grabación del episodio se creó un vestido réplica del llevado por Diana confeccionado especialmente para Elisabeth: “Cuando la gente se enteró que iba a rodar esta parte, todo el mundo me preguntaba por el vestido”.

The Crown llega ahora a su sexta y última temporada. En España podremos ver el primer capítulo a partir del 16 de noviembre. En estos capítulos seguiremos la vida de Diana de Gales durante su último verano antes del trágico desenlace. “Fue muy duro recrearlo”, contó Debicki cuando le preguntaron por el rodaje de las escenas en las que era perseguida por la prensa: “Es casi un instinto animal cuando te ves perseguido por tantos actores que hacen de la prensa, porque no hay a dónde ir y solo necesitas un minuto para darte cuenta que es algo insoportable”.