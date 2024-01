París, la ciudad de la moda, vuelve a la vida a través de la nueva serie de época producida por Apple TV+, "The New Look".

Este drama, ambientado durante la ocupación nazi de la Segunda Guerra Mundial, nos transporta al glamuroso pasado de la moda parisina, centrándose en la intensa rivalidad entre dos gigantes de la alta costura: Christian Dior y Coco Chanel.



El primer vistazo a este viaje fascinante se revela en el tráiler recién lanzado, donde los aclamados actores Ben Mendelsohn y Juliette Binoche dan vida a los icónicos diseñadores. La serie constará de diez episodios, sumergiéndonos en la icónica era de la moda parisina del siglo XX y explorando el ascenso meteórico de Dior y los desafíos que amenazan la posición de Chanel como la modista más reconocida del mundo.



La música, una parte esencial de esta experiencia, estará bajo la supervisión y producción del laureado Jack Antonoff, conocido por su colaboración con Taylor Swift. La banda sonora inédita, que incluirá reinterpretaciones de clásicos de la primera mitad del siglo XX, promete sumergirnos tanto auditivamente como visualmente en este emocionante relato de creatividad y conflicto.



La serie es el resultado de la colaboración entre Apple Studios y DB-AK Productions, bajo la dirección multifacética de Todd A. Kessler, quien no solo es el escritor principal sino también el productor y director. Este equipo ejecutivo, que incluye a Lorenzo di Bonaventura y Mark A. Baker, se embarca en la tarea de explorar el impacto duradero de figuras como Dior y Chanel en la moda, destacando cómo sus legados continúan siendo relevantes en la actualidad.

La rivalidad que marcó una nueva era de la alta costura

El relanzamiento de París a través de la industria de la moda se convierte en un testimonio del poder creativo durante los períodos de crisis. La serie presenta la tensión profesional entre Dior y Chanel, marcando el inicio de una nueva era y estableciendo nombres icónicos en la alta costura. Además de la lucha por el dominio en el mundo de la moda, la trama se sumerge en la relación personal de Dior con su hermana Catherine y la reinvención de su marca, que sigue siendo un referente en la industria hasta la fecha.

Fecha de estreno y sinopsis de "The New Look"

"Ambientada durante la ocupación nazi de París en la Segunda Guerra Mundial, 'The New Look' se centra en el momento crucial del siglo XX en el que la capital francesa devolvió la vida al mundo a través de su ícono de la moda Christian Dior. A medida que Dior asciende a la prominencia con su innovadora e icónica huella de belleza e influencia, el reinado de Chanel como la diseñadora de moda más famosa del mundo se ve amenazado."



La saga entrelazada sigue las sorprendentes historias de los contemporáneos y rivales de Dior, desde Chanel hasta Pierre Balmain, Cristóbal Balenciaga y más. Ofrece una vista impresionante del taller, los diseños y la ropa creados por Christian Dior a través de la colaboración con la Casa Dior. "The New Look" estará disponible a partir del 14 de febrero de 2024 en Apple TV+, arrancando con un lanzamiento inicial de tres episodios y seguido de entregas semanales hasta completar la temporada el 3 de abril. No te pierdas este viaje al pasado glamuroso de París, donde la moda y la historia se entrelazan de manera única.