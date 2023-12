Este 13 de diciembre, la icónica Taylor Swift ha cumplido años de la mejor manera posible: batiendo récords y celebrando el lanzamiento en varias plataformas de streaming de "The Eras Tour", la película que documenta su exitosa gira.

Sin embargo, la gran incógnita que ronda las mentes de sus seguidores españoles es: ¿cuándo podremos disfrutar de este espectáculo en streaming?



Por desgracia, hasta el momento, no hay noticias confirmadas sobre el estreno de "The Eras Tour: Extended Version" en España. La espera puede resultar frustrante para los fans que anhelan revivir los momentos épicos de la gira de Taylor en la comodidad de sus hogares. Pero, ¡calma!, como buenos detectives, algunos seguidores han notado algo intrigante al realizar una búsqueda en Google bajo el término 'The Eras Tour película España': un enlace en Amazon Prime con la ficha del film. ¿Será esto una pista sobre lo que está por venir?

⚠️ Pendiente de confirmación oficial:— ¿Llegará la película del #TSTheErasTour para alquilar en España el día 21 de diciembre a Prime Video? Si se hace una búsqueda en google aparece la siguiente información: pic.twitter.com/zCnjawIcMA — Taylor Swift España (@taylorswiftes_) December 12, 2023

Hablemos de logros, porque Taylor Swift no solo ha lanzado su película en un día tan especial como su cumpleaños, sino que también ha marcado su lugar en la historia con un nuevo Récord Guinness. "The Eras Tour" se ha convertido en la gira con la mayor recaudación de todos los tiempos, superando la asombrosa cifra de 1.000 millones de dólares. Un hito que no solo confirma el talento y carisma de Swift, sino también la lealtad y entusiasmo de sus devotos seguidores.



Con 66 de las 151 fechas ya realizadas y después de conquistar 24 ciudades y 4 países diferentes, Taylor Swift ha dejado atrás a leyendas como Elton John, estableciendo un nuevo estándar en la industria musical. Las predicciones para el próximo año sugieren que la cantante podría cerrar la gira en 2024 superando los 2.000 millones de dólares recaudados, un logro que, de concretarse, sería otro capítulo dorado en su exitosa carrera.

Para los afortunados que ya tienen boletos para su próxima parada en Madrid, el Estadio Santiago Bernabéu vibrará con la magia de Taylor Swift el 30 de mayo de 2024. Pero la gran incógnita persiste para aquellos que anhelan ver la película en la pantalla de su elección. La pregunta sigue en el aire: ¿cuándo podremos ver "The Eras Tour" en España? Mantente atenta, porque como Taylor nos ha enseñado, siempre hay sorpresas emocionantes a la vuelta de la esquina.