Inicio / Moda / Accesorios

Ni Valencia ni Sevilla: este rincón andaluz concentra más del 60 % de la joyería española (y posiblemente no lo sabías)

por Cristina Buisán Vega ,
Ni Valencia ni Sevilla: este rincón andaluz concentra más del 60 % de la joyería española (y posiblemente no lo sabías)© shutterstock_2222227957

Con muchos años de creatividad y tradición artesanal a sus espaldas, Córdoba se consolida como punto referente de la joyería nacional gracias a su estilo único y auténtico. Sus joyas reflejan historia y personalidad, convirtiéndose así en piezas que arrasan entre mujeres con mucho carácter. ¡Te contamos todo a continuación!

Con alrededor de 1.000 fabricantes y más de 15.000 empleos vinculados al sector, Córdoba concentra más del 60 % de la producción nacional de joyas y exporta más del 70 % de sus piezas a mercados internacionales como Francia, Estados Unidos o Emiratos Árabes.

Su liderazgo se basa en una mezcla de tradición, innovación y visión global: Córdoba no solo fabrica joyas, crea estilo, reputación y cultura, consolidándose así como un referente para quienes buscan piezas con historia y carácter.

El nuevo lujo: consciente, sostenible y lleno de significado

Lejos de quedarse anclada en el pasado, la joyería cordobesa evoluciona con los tiempos. Los talleres utilizan también materiales reciclados, ajustan procesos para bajar el impacto ambiental y emplean tecnología avanzada para mantener la excelencia artesanal sin perder alma.

El resultado no es solo técnico. Cada pieza mantiene su belleza, pero también cuenta una historia de compromiso y sentido. Son joyas ligeras, equilibradas y bien pensadas, que optimizan el uso de metales preciosos sin sacrificar diseño ni calidad. Este equilibrio entre ética y excelencia coloca a Córdoba como referente internacional de innovación joyera, donde la tradición se reinventa para crear piezas contemporáneas con propósito.

NEWS
LETTER
email
Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Un ecosistema creativo que impulsa talento

Córdoba cuenta con un ecosistema único en Europa que integra formación, producción y proyección internacional. La Escuela de Joyería, centro de referencia nacional, asegura el relevo generacional con un aprendizaje integral que combina técnica, diseño y tradición.

Y el Parque Joyero, con más de 285 empresas activas, es la mayor infraestructura dedicada exclusivamente a la joyería en Europa. Aquí, cada joya tiene alma, historia y personalidad, y descubrirla es como hacer un pequeño viaje por la creatividad, la cultura y el estilo de Córdoba.

Cristina Buisán Vega
Cristina Buisán Vega
Content Coordinator de Enfemenino.com
Durante los últimos 20 años, la prioridad de Enfemenino consiste en amplificar las voces de las mujeres. A través de nuestros contenidos, vídeos y eventos, queremos animar a nuestras comunidades …
Puede interesarte
5 vestidos con corte evasé que las mujeres de 50 elegantes amarán este otoño: cómodos y estilizan la silueta desde 29€
5 vestidos con corte evasé que las mujeres de 50 elegantes amarán este otoño: cómodos y estilizan la silueta desde 29€
Skechers revive la moda de los 90 con sus zapatillas de piel ideales para otoño: cómodas, rebajadas y suman altura
Skechers revive la moda de los 90 con sus zapatillas de piel ideales para otoño: cómodas, rebajadas y suman altura
Aldi agotará los pantalones wide leg elegantes por menos de lo que gastas en 3 cafés: cómodos y sientan bien a todas
Aldi agotará los pantalones wide leg elegantes por menos de lo que gastas en 3 cafés: cómodos y sientan bien a todas
Ya no son los 'mom jeans': esta es la tendencia de pantalón que arrasa este otoño-invierno (y así puedes llevarla)
Ya no son los 'mom jeans': esta es la tendencia de pantalón que arrasa este otoño-invierno (y así puedes llevarla)
Lidl se adelanta al otoño con los botines tipo Chelsea que las 'pijitas' amarán por 16,99 € (en beige y en negro)
Lidl se adelanta al otoño con los botines tipo Chelsea que las 'pijitas' amarán por 16,99 € (en beige y en negro)
Olvídate de los lunares y del leopardo: este es el estampado tendencia en otoño 2025 (y Kate Middleton lo confirma)
Olvídate de los lunares y del leopardo: este es el estampado tendencia en otoño 2025 (y Kate Middleton lo confirma)
Skechers arrasa con los mocasines 'efecto ante' que las mujeres elegantes llevarán con camisa y jeans este otoño
Skechers arrasa con los mocasines 'efecto ante' que las mujeres elegantes llevarán con camisa y jeans este otoño
Zara agotará la chaqueta que parece costar 25 veces más de lo que vale y promete ser el básico de moda del otoño
Zara agotará la chaqueta que parece costar 25 veces más de lo que vale y promete ser el básico de moda del otoño
No la queremos, la necesitamos: la gabardina de Aldi que ha llegado hoy por 16,99 € y es la mejor aliada del entretiempo
No la queremos, la necesitamos: la gabardina de Aldi que ha llegado hoy por 16,99 € y es la mejor aliada del entretiempo
Skechers se adelanta al otoño con los botines con cuña resistentes al agua que amarán las mujeres elegantes de 60
Skechers se adelanta al otoño con los botines con cuña resistentes al agua que amarán las mujeres elegantes de 60