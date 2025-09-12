Inicio / Moda / Tendencias

Ya no son los 'mom jeans': esta es la tendencia de pantalón que arrasa este otoño-invierno (y así puedes llevarla)

por El equipo editorial
Ya no son los 'mom jeans': esta es la tendencia de pantalón que arrasa este otoño-invierno (y así puedes llevarla)© shutterstock_2635040843

Las modas van y vienen, eso es bien sabido. Los “mom jeans” quedan ahora en segundo plano durante un tiempo para dar paso a la tendencia de la temporada: los jeans barrel.

Si hay algo que tenemos claro es que las tendencias funcionan por ciclos: lo que hoy se considera “pasado de moda” puede, de un día para otro, volver a ser imprescindible. De hecho, muchas personas que juran no volver a ponerse esa prenda o calzado que fue tendencia en el pasado, vuelven a caer en la tentación en cuanto ven que se vuelve a llevar. Esto es lo que ocurre con los jeans barrel, la nueva tendencia que resurge con fuerza esta temporada y que podría desbancar a los 'mom jeans'. ¡Te lo contamos todo a continuación!

El mom jean queda en segundo plano este otoño-invierno

Uno de los jeans más icónicos y atemporales es el mom jeans. Sabemos que volverá, pero esta temporada se nota que se deja de lado para dar paso a otra tendencia. El mom jeans viene de los años 90, especialmente de la era de “Rachel Green” durante la serie Friends.

Combinado con crop tops o suéteres grandes, era especialmente fácil de llevar. Con zapatillas o botines de cuero, chaquetas bomber o perfecto, incluso con trenchs o abrigos de lana… nos encanta por lo fácil que es para combinar y su estilo “comodín”. Su punto más icónico: su aire retro, por supuesto. Sin embargo, habrá que guardarlo un tiempo, porque una nueva tendencia de jeans está invadiendo la esfera de la moda. Y, como suele ocurrir con muchas novedades, no gusta a todo el mundo.

Jean barrel, la nueva tendencia de la temporada

El nombre de este jean es muy revelador, por sorprendente que parezca. De hecho, “barrel” significa barril. ¿Significa esto que se trata de un jean con forma de barril? Sí, se puede decir así. Es un jean extremadamente ancho, con la redondez del barril acentuada en muslos y rodillas. Algunas influencers o celebrities prefieren remangar el bajo haciendo dobladillos XXL para acentuar el efecto “barril” y ajustar el jean en los tobillos. A continuación, te mostramos algunos ejemplos de jeans barrel que puedes comprar ya para esta temporada, ¡mira!

1. Jeans barrel en gris de Parfois

Estos jeans barrel en tonos grises de Parfois están confeccionados en algodón 100% y cuentan con bolsillos en la parte delantera que ofrecen máxima comodidad a la pieza. Están disponibles en la web de la marca por 42,99 euros y puedes combinarlos con su parte de arriba a conjunto para un total look denim o con una camisa blanca, por ejemplo. ¡Corre a por ellos! Ref. 237527.

2. Jeans wide leg barrel de Bershka

Bershka también se suma a esta tendencia con esta propuesta de jeans wide leg barrel que lo tienen todo para triunfar. Están disponibles en varios colores: azul, negro, gris, azul lavado... Y son cómodos y estilosos para el día a día. ¿Lo mejor? Cuestan 29,99 euros. Ref. 0018/335/426.

