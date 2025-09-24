5 vestidos con corte evasé que las mujeres de 50 elegantes amarán este otoño: cómodos y estilizan la silueta desde 29€

Este otoño, los vestidos con corte evasé se consolidan como la prenda que no puede faltar en tu armario esta temporada. Su corte favorecedor y cómodo los convierte en la opción perfecta para cualquier ocasión: desde un día de trabajo hasta un plan casual o un evento especial. Además, son fáciles de combinar con capas y accesorios para adaptarse a cualquier estilo. Te proponemos 5 modelos distintos a continuación, ¡no te los pierdas!

El vestido con corte evasé se ha consolidado como un clásico que no pasa de moda. Su corte se caracteriza por abrirse desde la cintura o la cadera, ayudando a crear una silueta que favorece la figura, aporta fluidez al caminar y ofrece comodidad sin perder estilo. Este tipo de corte nos permite movernos con libertad y adaptar la prenda tanto a un estilo casual como a un look más formal.



Este otoño, los vestidos con corte evasé vuelven con fuerza en tejidos suaves, de punto y colores tendencia, desde tonos neutros hasta intensos, convirtiéndose en un básico que combina con todo. Hoy te traemos nuestros 5 modelos favoritos. ¡Mira!

5 vestidos con corte evasé que amarás este otoño

1. Vestido largo evasé de Parfois

Empezamos la lista con uno de los modelos más elegantes para combinar esta temporada: el vestido largo con corte evasé de Parfois en color negro. Disponible en las tallas de mujer S, M y L, este vestido combina un corte evasé con cuello redondo sin mangas. Es perfecto para combinar con botas altas y una chaqueta de cuero, que ayudan a crear un look elegante y cómodo para el día a día. También puedes incorporar una camisa blanca por debajo del vestido o un cárdigan de punto durante los días más fríos de otoño. Precio: 29,99€ y referencia: 239134.

2. Vestido evasé con cuello asimétrico de Mango

El segundo modelo que te proponemos, es este vestido evasé con cuello asimétrico de Mango disponible en color marrón chocolate (muy en tendencia esta temporada) y en las tallas que van desde XS hasta XL. Su diseño midi y tejido elástico se adapta a la silueta, mientras que la manga larga y el cuello asimétrico le dan un toque actual. Sin cierres extra, este vestido es ideal para un look casual-chic, perfecto tanto para la oficina como para una tarde de paseo. Precio: 39,99 euros y referencia: 17065821.

3. Vestido largo de punto evasé de Massimo Dutti

Para quienes buscan una prenda elegante, el vestido largo de punto evasé de Massimo Dutti en gris antracita destaca porque está confeccionado en tejido de punto con lana. Con corte evasé, escote redondo y detalles de costura, este diseño sienta genial con botines y un abrigo largo, y logra así un outfit elegante y cómodo durante los días más fríos. Precio: 89,95€ y referencia: 6603/573.

4. Vestido largo evasé burdeos de Mango

Este modelo en color burdeos de Mango, otro de los colores tendencia de la temporada, también es una de nuestras opciones favoritas porque combina con todo. Con tirantes anchos, cuello redondo y cierre de cremallera en la espalda, forma parte de la colección casual de la marca y está disponible desde la talla XXS hasta la 4XL. Puedes llevarlo con botas para darle un aire casual chic al conjunto. Precio: 35,99€ y referencia: 17094110.

5. Vestido evasé en rojo vivo de H&M

Para acabar, el vestido midi evasé en rojo vivo aporta un toque juvenil y actual a tus looks de otoño. Con escote redondo, manga larga y cremallera oculta en la espalda, su falda evasé con nesgas laterales aporta volumen y movimiento. Disponible en tallas desde XXS hasta XXL, es ideal para un look de día o de noche. Precio: 44,99 euros y referencia: 1308726001.