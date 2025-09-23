Skechers revive la moda de los 90 con sus zapatillas de piel ideales para otoño: cómodas, rebajadas y suman altura

Si creciste en los años 90 o los primeros 2000, recordarás esas zapatillas de plataforma gruesa que se veían en todas partes. Las nuevas Skechers Jammers - Say Goodbye recuperan muchas de esas sensaciones retro, con un toque actual que las hace únicas. ¿Las vemos?

Si te declaras fan de las tendencias retro, las Skechers Jammers - Say Goodbye son un must que no puedes perderte esta temporada. Con una estética que nos recuerda a los modelos icónicos de los años 90, estas zapatillas combinan estilo y comodidad, creando así un tipo de calzado que no solo se ve bien, sino que es ideal para llevarlo durante todo el día.



Antes de nada, cabe destacar el marrón clásico de estas zapatillas que nos recuerda a los 90 pero con un toque actual. La suela gruesa y estriada, característica de la serie Jammers, ofrece un aire robusto que combina con todo y que funciona tanto en looks casuales como en conjuntos más arriesgados. Además, los cordones frontales y la parte superior de piel sintética ofrecen un ajuste perfecto y un acabado elegante.

¿Qué ventajas ofrecen las zapatillas de piel de Skechers?

Los años 90 están de vuelta, y los Jammers capturan esa esencia tan característica: robustas, con personalidad y capaces de completar tanto jeans como pantalones cargo o faldas. Su color marrón neutro las hace fáciles de combinar, mientras que la suela estriada añade un toque de dinamismo que rompe con la monotonía de los looks minimalistas.



Otra ventaja es que están disponibles en muchas tallas: desde la 36 hasta el 41, lo que permite que más personas puedan disfrutar de esta tendencia retro sin complicaciones. Y ahora, con la bajada de precio a 63,99 €, este modelo de zapatillas se convierte en una compra accesible para quienes buscan calidad y estilo.

¿Qué otros modelos puedes encontrar?

Además de las zapatillas de piel en tonos marrones de Skechers, también puedes encontrar otros modelos de lo más atractivos dentro de su gama Jammers. Por un lado, dentro de la gama Jammers - Say Goodbye, puedes hacerte con el modelo en negro que combina perfectamente con todo. Puedes llevarlas en otoño con pantalón culotte o incluso con faldita y medias. ¡Triunfarás!

Y, si quieres darle un aire casual chic a tu conjunto con un modelo de zapatillas más vistoso, te proponemos hacerlo con el modelo Jammers - Cool Block. ¿Qué le hace especial? Su estética moderna con cordones y la parte superior de charol que rompe con el modelo clásico.