Lidl se adelanta al otoño con los botines tipo Chelsea que las 'pijitas' amarán por 16,99 € (en beige y en negro)

por Cristina Buisán Vega ,
Los botines Chelsea de Lidl llegan pisando fuerte para darle un toque de estilo y comodidad a cualquiera de tus looks de entretiempo sin necesidad de gastar demasiado. ¡No te los pierdas!

A pocos días de dar por finalizado el verano, no podemos evitar adelantarnos a las tendencias de calzado para otoño. Entre nuestras propuestas favoritas para esta temporada, se encuentran los botines Chelsea de Lidl que lo tienen todo para triunfar: elegancia y comodidad a un precio irresistible... ¡Solo 16,99€! Disponibles en beige y negro, estos botines han captado nuestro interés gracias a su diseño que no pasa de moda, ideal para conjuntar tanto con jeans como con vestidos o faldas. ¡Mira!

¿Qué tienen de especial los botines de Lidl?

Si hay algo que nos ha llamado la atención de los botines Chelsea de Lidl son sus detalles, como el elástico lateral que ayuda a calzar este tipo de zapato, el forro textil que ofrece una sensación agradable al caminar y la suela de TPR, que hacen que sea cómodo llevarlas todo el día. Además, la suela es muy resistente porque ofrece un buen agarre.

Disponible en tonos neutros, beige y negro, se adaptan a todo tipo de looks. Son perfectas para el día a día en el trabajo o incluso para dar un paseo por la ciudad, manteniendo siempre un toque elegante.

Así puedes combinar los botines de Lidl

Si entras en la web de Lidl podrás ver algunas de sus propuestas para combinar sus botines chelsea y conseguir looks modernos, cómodos y llenos de estilo. Entre sus ideas, podemos ver esta en la que el supermercado alemán propone combinar los botines con una gabardina ligera y una falda estampada. Así se puede conseguir un look moderno, cómodo y elegante para el día a día en la oficina.

Otra de las propuestas que ofrece Lidl es esta basada en combinar los botines Chelsea con leggins que estilicen la figura y ofrezcan un look más moderno. Este look está lleno de estilo gracias a la combinación de elementos típicos en la temporada de otoño como: jersey de cuello alto en tonos burdeos, chaleco acolchado, leggins y botines. ¡Nos encanta!

Cristina Buisán Vega
Cristina Buisán Vega
Content Coordinator de Enfemenino.com
Durante los últimos 20 años, la prioridad de Enfemenino consiste en amplificar las voces de las mujeres. A través de nuestros contenidos, vídeos y eventos, queremos animar a nuestras comunidades …
