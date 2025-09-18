Inicio / Horóscopo / Astrología

'Agobiados', 'al límite'... Estos signos del zodiaco deberían cuidarse durante la segunda mitad de septiembre

por El equipo editorial ,
'Agobiados', 'al límite'... Estos signos del zodiaco deberían cuidarse durante la segunda mitad de septiembre© shutterstock_2472843351

Estos signos del zodiaco deben tomarse un respiro durante la segunda mitad de septiembre. Pueden sentirse estresados y con los nervios de punta. ¡Hay que ser pacientes!

Ya estamos a mediados de septiembre, y ha sido un mes que ha puesto a prueba a todos los signos. Representa el regreso a la “realidad”, a la rutina, a los hábitos —agradables o no—. El verano se acaba, llega el otoño: los días se acortan, las temperaturas bajan… Todo esto viene acompañado de la energía del signo de Virgo.

Virgo es cuidadoso, exigente consigo mismo y con los demás, amante del orden, de los planes y de la organización. Pero esa necesidad de control le impide muchas veces soltar y disfrutar del presente. Septiembre afecta a todos: la temporada de eclipses, la Luna Llena en Piscis y la retrogradación de Urano en Géminis el 5 de septiembre, que abrió los ojos a muchas personas.

Además, el 21 de septiembre, la Luna Nueva en Virgo traerá consigo un nuevo eclipse parcial: un punto de partida para todos. Aun así, la segunda parte del mes no será tranquila para algunos signos.

El signo del zodiaco que se sentiría “estresado” y “al límite” en la segunda parte de septiembre

Con la llegada de la temporada de Libra —un signo moderado, pero indeciso—, algunos signos estarán más afectados. La astróloga madamastro reveló cuáles: estarán muy estresados y pueden “sentirse al borde del colapso”.

“No es casualidad, es porque estamos atravesando una temporada de eclipses, y eso es muy intenso”, explica. “Los eclipses son como electroshocks: despiertan heridas, traumas relacionales o cosas que creíamos enterradas.” Si notas que sientes más ira, que discutes más seguido o que cortas lazos con ciertas personas, es normal. “Los eclipses nos empujan a mirar profundamente dentro de nosotros mismos”, añade.

Virgo, el signo más impactado

El primer signo en la lista es Virgo. “No le queda más remedio que revisar sus hábitos, su día a día y, sobre todo, sus relaciones. Todo lo que es inestable o confuso, se acaba”, dice madamastro. Aunque sea positivo, enfrentarse a la realidad no es fácil, y este proceso puede generar mucho estrés. Virgo debe cuidarse, proteger su bienestar y su salud mental.

NEWS
LETTER
email
Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Los otros 3 signos estresados a finales de septiembre

  • Piscis: “Emocionalmente, son hipersensibles”, explica la astróloga. “Pueden salir a la luz verdades en sus relaciones: algunos vínculos se rompen y otros se fortalecen.” Piscis podría tener que tomar decisiones difíciles y cortar lazos que creía sólidos. Aunque le cueste, este proceso le permitirá afirmarse.
  • Géminis: “Es momento de hacer limpieza en sus relaciones, sobre todo en aquellas que no le aportan nada.” Géminis debe pensar en sí mismo y en lo que realmente quiere.
  • Sagitario: “Su necesidad de libertad está siendo puesta a prueba. Los límites que le imponen los demás o la propia vida lo obligan a replantearse sus objetivos.” Sagitario debe organizarse y crear un plan para estar en mayor sintonía consigo mismo.

El equipo editorial
El equipo editorial
Durante los últimos 20 años, la prioridad de Enfemenino consiste en amplificar las voces de las mujeres. A través de nuestros contenidos, vídeos y eventos, queremos animar a nuestras comunidades …
Puede interesarte
Venus entra en Virgo el 19 de septiembre: estos 5 signos saldrán beneficiados con el cambio, según los astrólogos
Venus entra en Virgo el 19 de septiembre: estos 5 signos saldrán beneficiados con el cambio, según los astrólogos
La suerte podría llegar por fin para estos 3 signos astrológicos a partir del lunes 22 de septiembre de 2025
La suerte podría llegar por fin para estos 3 signos astrológicos a partir del lunes 22 de septiembre de 2025
La segunda parte de septiembre podría marcar un giro positivo y sorprendente para estos dos signos, según una astróloga
La segunda parte de septiembre podría marcar un giro positivo y sorprendente para estos dos signos, según una astróloga
Lo mejor y lo peor de estos signos del zodiaco: descubre qué rasgos enamoran y cuáles molestan según una experta
Lo mejor y lo peor de estos signos del zodiaco: descubre qué rasgos enamoran y cuáles molestan según una experta
Luna Llena en Piscis y eclipse: los signos que tendrán un fin de semana lleno de suerte el 7 de septiembre
Luna Llena en Piscis y eclipse: los signos que tendrán un fin de semana lleno de suerte el 7 de septiembre
La astróloga Bérénice Delignat advierte: El otoño de 2025 arrancará con dos eclipses que afectarán a estos signos
La astróloga Bérénice Delignat advierte: El otoño de 2025 arrancará con dos eclipses que afectarán a estos signos
Amor y equilibrio: estos son los signos con mejor energía en septiembre, según los expertos
Amor y equilibrio: estos son los signos con mejor energía en septiembre, según los expertos
Estos son los 4 signos con mejor karma en septiembre y que estarán bendecidos por los astros (esta vez Leo queda fuera)
Estos son los 4 signos con mejor karma en septiembre y que estarán bendecidos por los astros (esta vez Leo queda fuera)
Tus despertares entre las 3 y las 5 de la mañana no son algo casual: este es realmente su significado
Tus despertares entre las 3 y las 5 de la mañana no son algo casual: este es realmente su significado
Ni Leo ni Aries: estos son los 4 signos del zodíaco más vengativos y rencorosos (mejor tenerlos como amigos)
Ni Leo ni Aries: estos son los 4 signos del zodíaco más vengativos y rencorosos (mejor tenerlos como amigos)