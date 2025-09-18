'Agobiados', 'al límite'... Estos signos del zodiaco deberían cuidarse durante la segunda mitad de septiembre

Estos signos del zodiaco deben tomarse un respiro durante la segunda mitad de septiembre. Pueden sentirse estresados y con los nervios de punta. ¡Hay que ser pacientes!

Ya estamos a mediados de septiembre, y ha sido un mes que ha puesto a prueba a todos los signos. Representa el regreso a la “realidad”, a la rutina, a los hábitos —agradables o no—. El verano se acaba, llega el otoño: los días se acortan, las temperaturas bajan… Todo esto viene acompañado de la energía del signo de Virgo.



Virgo es cuidadoso, exigente consigo mismo y con los demás, amante del orden, de los planes y de la organización. Pero esa necesidad de control le impide muchas veces soltar y disfrutar del presente. Septiembre afecta a todos: la temporada de eclipses, la Luna Llena en Piscis y la retrogradación de Urano en Géminis el 5 de septiembre, que abrió los ojos a muchas personas.



Además, el 21 de septiembre, la Luna Nueva en Virgo traerá consigo un nuevo eclipse parcial: un punto de partida para todos. Aun así, la segunda parte del mes no será tranquila para algunos signos.

El signo del zodiaco que se sentiría “estresado” y “al límite” en la segunda parte de septiembre

Con la llegada de la temporada de Libra —un signo moderado, pero indeciso—, algunos signos estarán más afectados. La astróloga madamastro reveló cuáles: estarán muy estresados y pueden “sentirse al borde del colapso”.



“No es casualidad, es porque estamos atravesando una temporada de eclipses, y eso es muy intenso”, explica. “Los eclipses son como electroshocks: despiertan heridas, traumas relacionales o cosas que creíamos enterradas.” Si notas que sientes más ira, que discutes más seguido o que cortas lazos con ciertas personas, es normal. “Los eclipses nos empujan a mirar profundamente dentro de nosotros mismos”, añade.

Virgo, el signo más impactado

El primer signo en la lista es Virgo. “No le queda más remedio que revisar sus hábitos, su día a día y, sobre todo, sus relaciones. Todo lo que es inestable o confuso, se acaba”, dice madamastro. Aunque sea positivo, enfrentarse a la realidad no es fácil, y este proceso puede generar mucho estrés. Virgo debe cuidarse, proteger su bienestar y su salud mental.

Los otros 3 signos estresados a finales de septiembre