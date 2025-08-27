Ni Leo ni Aries: estos son los 4 signos del zodíaco más vengativos y rencorosos (mejor tenerlos como amigos)

Aunque suene un poco a tópico, la realidad es que no todas las personas somos iguales. Hay ciertos signos del zodíaco que tienden a ser más vengativos y rencorosos que otros, y en esta ocasión no tienen que ver ni con Leo ni con Aries. Si quieres protegerte y cuidarte, para evitar perder energía, descubre qué 4 signos deberías tener mejor como amigos.

¿Siempre discutes con los mismos amigos? ¿Dirías que son vengativos y que te echan todo en cara? Ojo, podría ser cosa de sus signos.



En el mundo de la astrología, cada signo tiene sus propias características y eso interfiere a la hora de enfrentar los conflictos. Hay signos que guardan rencor o buscan venganza cuando una persona les hace algo, mientras que hay otros que les igual, olvidan y tiran para adelante.



Aunque pueda parecer un capricho, es algo inherte a cada signo. Esto explica porque cada persona puede relacionar diferente a ciertas situaciones, precisamente porque somos diferentes las unas de las otras. Si quieres protegerte, te hablamos de los signos más vengativos y rencorosos que te encontrarás.

Escorpio

El primero de la lista no podría ser otro que Escorpio. Es uno de los signos que tiene mayor intensidad emocional, por lo que no olvida si lo traicionan o lo hieren. Este tipo de personas prefieren quedarse en silencio, observar a ver lo que pasa y actuar llegado el momento. Pueden ser impredecibles.



A diferencia de otros signos, no actúan por impulso, sino que lo hacen de forma calculada. Incluso puede esperar años para vengarse. Por eso, es mejor tener a los escorpio como amigos.

Cáncer

Cáncer es conocido por ser un signo muy emocional. A veces, ya sabes, las emociones pueden pasar factura. Prefiere protegerse y evitar conflictos, pero cuando lo traicionan, puede convertirse en un gran enemigo. Su forma de actuar es haciendo ghosting.



La forma de hacer daño y devolverla es alejándose de manera silenciosa, algo que puede doler a muchas personas. Se alimenta de eso, porque tiene memoria y no olvida, por lo que es su forma de quedarse a pre. Es sutil, pero funciona.

Tauro

Aunque Tauro es considerado un signo tranquilo y que tiene paciencia, lo cierto es que no es infinita. Si una persona hace daño a un Tauro, quizás no reaccione al momento, pero guarda ese rencor.



En este signo, la venganza suele ser lenta. Es decir, sin pausa pero sin prisa. Son personas que suelen mostrarse resentidas durante mucho tiempo. En esto se parecen a Cáncer, porque también pueden devovlerla por medio del distanciamiento, pasando de la persona que le hizo daño.

Capricornio

Por último, encontramos a Capricornio. Es un signo que no se muestra enfadado cuando le hacen algo, por lo que al igual que Escorpio, no actúa por impulso. Todo lo hace calculándolo al milímetro. Es capaz de esperar a que la otra persona se equivoque para actuar.



Son personas que tienen mucha memoria, sobre todo en asuntos personales. No olvidan fácilmente y buscarán que lo pagues por duplicado.

¿Es tu signo o el de tu pareja alguno de los afectados? ¿Te sientes identificado con sus características? ¡Habrá que andarse con ojo!