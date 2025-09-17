Venus entra en Virgo el 19 de septiembre: estos 5 signos saldrán beneficiados con el cambio, según los astrólogos

Cuando Venus decide moverse, el amor y el encanto también entran en movimiento. El 19 de septiembre, el planeta del amor dejará Leo para instalarse en Virgo, y algunos signos del zodiaco se beneficiarán de ello. ¿Quieres saber cuáles son?

Bajo la influencia de Venus, la energía amorosa se transforma: las parejas redescubren la complicidad, los solteros ven multiplicarse las oportunidades y algunos descubren que seducir puede volverse casi demasiado fácil.



El cambio de sector astrológico marca, por lo tanto, un punto de inflexión. Esta transición bajo el signo de Tierra es recibida con buenos ojos por los nativos. Este viernes 19 de septiembre, Venus deja atrás a Leo para deslizarse en Virgo, un signo de tierra meticuloso, discreto, pero sorprendentemente eficaz en lo que respecta al atractivo personal. Según el astrólogo Jean-Yves Espié, no solo los Virgo sentirán esta bocanada de aire fresco. Y lo cierto es que no pasará desapercibida. Eso sí, cuidado con dejarse llevar por una receptividad excesiva, porque podría tener un precio elevado.

Venus en Virgo: así podría afectar

Cuando Venus, planeta del amor y la belleza, se instala en Virgo, la energía se vuelve más pragmática. Se acabaron las grandes demostraciones llamativas: es el momento de una seducción más delicada, atenta a los detalles y a los pequeños gestos. “Uno puede ser bueno en el encanto y menos en la comunicación, o bien al revés. El objetivo es combinar ambos”, explica Espié.

Los signos que más se beneficiarán

Para el astrólogo, esta novedad favorecerá directamente a varios signos. Los signos de Tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) y dos signos de Agua (Cáncer y Escorpio) sentirán con más fuerza este impulso astral.



Para ellos, la seducción deja de ser un esfuerzo y se convierte en algo natural. Las parejas refuerzan sus lazos, mientras que los solteros brillan sin proponérselo. Es el momento perfecto para salir a cenar con la pareja o actualizar el perfil en una aplicación de citas.

Géminis, Sagitario y Piscis

Este 19 de septiembre, Venus ofrece a Virgo y a sus aliados un día lleno de emociones intensas. Sin embargo, no todos recibirán la misma influencia. Tres signos deberán ser cautelosos: Géminis, Sagitario y Piscis, que forman un aspecto de cuadratura con Virgo, es decir, un ángulo de 90°.



“Cuando Venus pase a Virgo, podría volverlos más sensibles, receptivos, a veces golosos, a veces gastadores”, señala Espié. En otras palabras, habrá que tener prudencia antes de decir “sí” demasiado rápido, ya sea con el corazón o con la tarjeta de crédito.