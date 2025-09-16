La suerte podría llegar por fin para estos 3 signos astrológicos a partir del lunes 22 de septiembre de 2025

La semana del 15 al 21 de septiembre trae su dosis de cambios. Pero para tres signos astrológicos en particular, este período marca el inicio de una renovación verdadera. He aquí por qué su vida podría cambiar radicalmente.

El horóscopo de finales de septiembre será intenso. ¡La semana del 15 al 21 de septiembre de 2025 se anuncia agitada en el plano astrológico! Podría marcar un giro decisivo para tres signos en especial: Piscis, Virgo y Géminis. Una alineación planetaria intensa, dominada por un eclipse solar en Virgo el domingo 21, trae consigo tantas tensiones como revelaciones.



Desde el inicio de la semana, el sextil entre Venus y Marte favorece los intercambios y las conversaciones profundas. Luego, a partir del jueves 18 de septiembre, Mercurio entra en Libra, situando la comunicación y las relaciones en el centro de nuestras preocupaciones. Según la astróloga Leslie Hale, "Nos esforzaremos por entendernos mejor y nuestro estilo de comunicación mejorará considerablemente."

Piscis

En los Piscis, esta semana podría hacer estallar ciertas ilusiones afectivas. El eclipse solar actúa como un revelador en su esfera íntima. Si estás en pareja, o incluso en una relación informal, llega el momento del cara a cara. Silencios podrían romperse, tensiones enterradas salir a la superficie. La ocasión es ideal para una conversación sincera.



Pero podría ir más lejos. Podrías tener que elegir entre cerrar un capítulo o reconstruir sobre nuevas bases. Una sola condición: mantenerte centrado en tus emociones, no en el miedo a herir.

Virgo

Para los nativos de Virgo, este eclipse solar es especialmente intenso, pues ocurre en su signo, en plena temporada de cumpleaños. Actúa como una reinicialización. Tus relaciones, sobre todo las amorosas, se convierten en el núcleo de tu reflexión. Un aspecto tenso entre el Sol y Saturno podría hacer surgir verdades incómodas. "Cuando el Sol se oponga a Saturno, podrás quitarte las gafas de color rosa y mirar las cosas con objetividad."



Puede parecer duro, pero según Leslie Hale en Your Tango, "No es necesariamente algo malo, ya que la claridad es beneficiosa a largo plazo, especialmente para estos tres signos del zodíaco." Este momento te obliga a responder a una pregunta simple: ¿vale aún la pena esta relación? Y sobre todo, ¿estás dispuesto a hacer lo necesario para que evolucione? "Saturno aporta claridad, pero también puede traer negatividad; por eso es importante enfocarse tanto en lo positivo como en lo negativo en este momento."

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Géminis

En los Géminis, son los círculos familiares y domésticos los que están bajo tensión. El eclipse despierta conflictos pasados o inesperados, y el impacto emocional puede sorprender. "Si ese es el caso, no te queda otra que afrontarlo, ya que algunas cosas pueden escaparse de tu control, sobre todo si implican a otras personas." Surgen cuestionamientos profundos sobre el equilibrio entre tus responsabilidades y tu bienestar.



La presión aumenta, la necesidad de descanso se hace evidente. "Puede que también sientas un cierto cansancio laboral, que solo el reposo y el autocuidado pueden resolver." Incluso si una pausa completa no es posible, es urgente instaurar nuevas reglas. Esta semana, tu capacidad de poner límites y verbalizar tus emociones marcará toda la diferencia.