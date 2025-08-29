Inicio / Horóscopo / Astrología / Signos del Zodíaco

Estos son los 4 signos con mejor karma en septiembre y que estarán bendecidos por los astros (esta vez Leo queda fuera)

por Andrea Ardións Baña ,
Estos son los 4 signos con mejor karma en septiembre y que estarán bendecidos por los astros (esta vez Leo queda fuera)© shutterstock_2291746195

Estamos a nada de empezar septiembre y hay cuatro signos del zodíaco que serán bendecidos por los astros. Busca el tuyo en la lista porque podrías disfrutar de un mejor karma en septiembre, lo que te podría venir bien para animarte a hacer ciertas cosas que tienes en mente y que llevas tiempo posponiendo. Ya te adelantamos que Sagitario es uno de los agraciados.

Índice
  1. · Sagitario
  2. · Virgo
  3. · Cáncer
  4. · Géminis

Llega la vuelta al cole y a la oficina. No queda nada para incorporarnos de nuevo a la rutina y los astros tienen mucho que decir sobre esto, porque hay 4 signos que tendrán una suerte especial.

La posición de los astros se está inclinando a favor de cuatro signos y podría alterar sus acontecimientos futuros. De salida, tendrán más fortuna que todos los demás.

Si crees en el karma, que sepas que Sagitario, Cáncer, Virgo y Géminis serán los cuatro bendecidos ahora en septiembre.

Sagitario

Si eres Sagitario estás de suerte, porque tendrás la bendición de los astros nada más empiece septiembre. Se avecina una época de buena suerte y crecimiento en tu vida profesional y personal, por lo que podrían llegar cambios muy positivos para tu vida. Di que sí a todo y apuesta por ti, porque podrías recoger sus frutos.

Si tienes esa sensación de que llevas tiempo esperando algo y tienes muchas metas en mente, todo eso podría estar a punto de cambiar. Se avecina una oleada de buena suerte para tu signo y podrías cumplir por fin esas metas que tanto ansías.

Virgo

Otro de los signos bendecidos por la fortuna de los astros en septiembre será Virgo. En parte, por la influencia de la Luna Nueva del 23 agosto, que le brindará una oleada de energía fresca y renovada (y eso se nota a la hora de emprender proyectos nuevos).

Si llevas tiempo posponiendo asuntos importantes y sientes que no avanzas, eso está a punto de acabar. Es el momento de retomar proyectos pendientes y zanjarlos, porque los astros estarán de tu lado para conseguirlo. No dudes en emprender nuevas etapas en tu vida personal o laboral, tendrás toda la ayuda necesaria para conseguir lo que te propongas.

Cáncer

En el caso de Cáncer, septiembre será un mes de optimismo. Con la llegada de Júpiter, este signo notará que mejora considerablemente su bienestar en todos los ámbitos, en el trabajo y también en lo social, con familia y amigos.

Septiembre marcará por fin un giro de guión para este signo. Notarás la mente más despejada y tendrás esa sensación de que la suerte está de tu lado y todo te sale bien. Es el momento de tomar buenas decisiones.

NEWS
LETTER
email
Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Géminis

El cuarto signo beneficiado es Géminis. Si es el tuyo, enhorabuena, porque se vienen cositas. Septiembre será un gran mes para este signo, cargado de éxitos y reconocimientos en todos los ámbitos de tu vida.

Septiembre también será un mes estable, en el que estarás tranquilo y podrás seguir avanzando en tus metas. Es el momento de coger con ganas eso que llevas tiempo posponiendo y deseando, porque tendrás la ayuda de los astros para conseguir lo que te propongas.

Andrea Ardións Baña
Andrea Ardións Baña
Andrea Ardións es redactora en enfemenino. Estudió Ing. Informática y durante la carrera se dio cuenta de que el periodismo y el SEO también eran sus pasiones. Desde entonces podemos …
Signos del Zodíaco
Puede interesarte
Tus despertares entre las 3 y las 5 de la mañana no son algo casual: este es realmente su significado
Tus despertares entre las 3 y las 5 de la mañana no son algo casual: este es realmente su significado
Ni Leo ni Aries: estos son los 4 signos del zodíaco más vengativos y rencorosos (mejor tenerlos como amigos)
Ni Leo ni Aries: estos son los 4 signos del zodíaco más vengativos y rencorosos (mejor tenerlos como amigos)
Estos signos vivirán un golpe de suerte en amor y dinero desde hoy hasta el 19 de septiembre de 2025
Estos signos vivirán un golpe de suerte en amor y dinero desde hoy hasta el 19 de septiembre de 2025
Una astróloga desvela cuáles son los 3 signos del zodiaco con más dificultades para expresar sus emociones
Una astróloga desvela cuáles son los 3 signos del zodiaco con más dificultades para expresar sus emociones
La Luna Nueva del 23 de Agosto llega como una invitación a cerrar ciclos y empezar de cero: así afectará a cada signo
La Luna Nueva del 23 de Agosto llega como una invitación a cerrar ciclos y empezar de cero: así afectará a cada signo
Estos 2 signos del zodiaco experimentarán grandes cambios en el amor y el trabajo durante las próximas 6 semanas
Estos 2 signos del zodiaco experimentarán grandes cambios en el amor y el trabajo durante las próximas 6 semanas
Estos 3 signos del zodiaco son los más solitarios (y no son los que crees)
Estos 3 signos del zodiaco son los más solitarios (y no son los que crees)
La suerte por fin trae grandes sorpresas a estos 3 signos la semana del 18 de agosto (todo llega en el mejor momento)
La suerte por fin trae grandes sorpresas a estos 3 signos la semana del 18 de agosto (todo llega en el mejor momento)
Los astros avisan: estos 4 signos del zodiaco afrontan un gran cambio a partir del 21 de agosto (y marcará su año 2026)
Los astros avisan: estos 4 signos del zodiaco afrontan un gran cambio a partir del 21 de agosto (y marcará su año 2026)
Una astróloga desvela los signos del zodiaco que nunca deberían estar juntos: estas parejas nunca funcionarán
Una astróloga desvela los signos del zodiaco que nunca deberían estar juntos: "estas parejas nunca funcionarán"