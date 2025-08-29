Estos son los 4 signos con mejor karma en septiembre y que estarán bendecidos por los astros (esta vez Leo queda fuera)

Estamos a nada de empezar septiembre y hay cuatro signos del zodíaco que serán bendecidos por los astros. Busca el tuyo en la lista porque podrías disfrutar de un mejor karma en septiembre, lo que te podría venir bien para animarte a hacer ciertas cosas que tienes en mente y que llevas tiempo posponiendo. Ya te adelantamos que Sagitario es uno de los agraciados.

Llega la vuelta al cole y a la oficina. No queda nada para incorporarnos de nuevo a la rutina y los astros tienen mucho que decir sobre esto, porque hay 4 signos que tendrán una suerte especial.



La posición de los astros se está inclinando a favor de cuatro signos y podría alterar sus acontecimientos futuros. De salida, tendrán más fortuna que todos los demás.



Si crees en el karma, que sepas que Sagitario, Cáncer, Virgo y Géminis serán los cuatro bendecidos ahora en septiembre.

Sagitario

Si eres Sagitario estás de suerte, porque tendrás la bendición de los astros nada más empiece septiembre. Se avecina una época de buena suerte y crecimiento en tu vida profesional y personal, por lo que podrían llegar cambios muy positivos para tu vida. Di que sí a todo y apuesta por ti, porque podrías recoger sus frutos.



Si tienes esa sensación de que llevas tiempo esperando algo y tienes muchas metas en mente, todo eso podría estar a punto de cambiar. Se avecina una oleada de buena suerte para tu signo y podrías cumplir por fin esas metas que tanto ansías.

Virgo

Otro de los signos bendecidos por la fortuna de los astros en septiembre será Virgo. En parte, por la influencia de la Luna Nueva del 23 agosto, que le brindará una oleada de energía fresca y renovada (y eso se nota a la hora de emprender proyectos nuevos).



Si llevas tiempo posponiendo asuntos importantes y sientes que no avanzas, eso está a punto de acabar. Es el momento de retomar proyectos pendientes y zanjarlos, porque los astros estarán de tu lado para conseguirlo. No dudes en emprender nuevas etapas en tu vida personal o laboral, tendrás toda la ayuda necesaria para conseguir lo que te propongas.

Cáncer

En el caso de Cáncer, septiembre será un mes de optimismo. Con la llegada de Júpiter, este signo notará que mejora considerablemente su bienestar en todos los ámbitos, en el trabajo y también en lo social, con familia y amigos.



Septiembre marcará por fin un giro de guión para este signo. Notarás la mente más despejada y tendrás esa sensación de que la suerte está de tu lado y todo te sale bien. Es el momento de tomar buenas decisiones.

Géminis

El cuarto signo beneficiado es Géminis. Si es el tuyo, enhorabuena, porque se vienen cositas. Septiembre será un gran mes para este signo, cargado de éxitos y reconocimientos en todos los ámbitos de tu vida.



Septiembre también será un mes estable, en el que estarás tranquilo y podrás seguir avanzando en tus metas. Es el momento de coger con ganas eso que llevas tiempo posponiendo y deseando, porque tendrás la ayuda de los astros para conseguir lo que te propongas.