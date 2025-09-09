Lo mejor y lo peor de estos signos del zodiaco: descubre qué rasgos enamoran y cuáles molestan según una experta

Encanto, intensidad, dulzura o arrogancia: según tu signo, algunas cualidades seducen, mientras que otras no tienen una buena acogida por parte del resto de signos. La creadora de contenidos Samantha (@dansloeildesam en TikTok) explica todo lo que debes saber acerca de su signo. ¡Toma nota!

Es complicado ser querido por todo el mundo: nuestros rasgos de carácter atraen tanto como desesperan, y eso forma parte de nuestra esencia. A la astrología le gusta poner en evidencia estos contrastes, revelando las luces y sombras de cada signo. En TikTok, la creadora Samantha (@dansloeildesam) seguida por más de 50.000 personas, dio una explicación que se volvió viral. En su vídeo, analiza, signo por signo, lo que más se admira de ti… y lo que puede llegar a poner de los nervios. A continuación desvelamos algunas de las principales ideas que explicó. ¡Mira!

Libra, Escorpio, Sagitario: encanto, intensidad, libertad

Los Libra son conocidos por su elegancia natural y su arte de seducir sin esfuerzo. Atraen por su dulzura, su sentido de la armonía y su capacidad para calmar los conflictos. No obstante, ese deseo permanente de agradar y mantenerse en el consenso también puede desesperar a otros signos. En efecto, su indecisión y su miedo a molestar les vuelven a veces molestos.



Los Escorpios, por su parte, atraen por su magnetismo, su aura misteriosa y su profundidad psicológica. Sus emociones intensas, su mirada penetrante y su capacidad de sondear el alma de los demás fascinan. Pero ese mismo fuego interior puede transformarse en posesividad, celos o conductas destructivas que desconciertan y asustan.



En cuanto a los Sagitario, brillan por su libertad, su humor y su optimismo contagioso. Sin embargo, por su franqueza cortante y su lado moralizador pueden ser vistos como arrogantes. El Sagitario encarna una energía solar y aventurera que seduce de inmediato. Su sed de descubrimientos, su amor por el movimiento y su rechazo a los moldes le confieren un aura de libertad que atrae a los espíritus curiosos. Su entusiasmo puede ser comunicativo e inspirador para quienes buscan atreverse más. Pero ese viento de libertad también tiene sus sombras: puede parecer que huye de las responsabilidades, que ignora las reglas establecidas o que da lecciones con un tono a veces condescendiente.

Capricornio, Acuario, Piscis: ambición, originalidad, sensibilidad

El Capricornio suele ser respetado por su ambición y su disciplina. Su constancia, su paciencia y su sentido de la responsabilidad lo convierten en un signo digno de confianza. Muchos admiran su capacidad para alcanzar objetivos y su autoridad natural, que impone respeto sin necesidad de alardes. Sin embargo, esta imagen de fuerza tranquila tiene un reverso: su necesidad de control, su lado estratega a veces frío y calculador, así como su obsesión por el éxito pueden volverlo distante, incluso inaccesible.



El Acuario, por su parte, seduce por su originalidad, su independencia y su visión vanguardista. Con su carácter no convencional, atrae la admiración gracias a su libertad de pensamiento y su encanto un tanto excéntrico. Pero esa misma independencia puede ser percibida como desapego emocional, dando a veces la impresión de que se mantiene a distancia. El Acuario encarna una personalidad imprevisible, sorprendente y atractiva en su diferencia. Su lado excéntrico y su rechazo de las normas seducen a quienes buscan rodearse de espíritus libres e innovadores. Pero su actitud distante, su aire de “me da igual” y su tendencia a mantener sus emociones alejadas pueden frustrar a los más sensibles.



Finalmente, los Piscis irradian un aura dulce, poética y espiritual. Su desarmante empatía, su fértil imaginación y su sensibilidad a flor de piel inspiran admiración y afecto. Pero esa fragilidad puede transformarse rápidamente en evasión: tendencia a victimizarse, a desaparecer o a evitar la confrontación. Si algunos los ven como soñadores entrañables, otros los consideran demasiado pasivos, confusos o perdidos en su mundo interior.