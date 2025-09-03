La astróloga Bérénice Delignat advierte: El otoño de 2025 arrancará con dos eclipses que afectarán a estos signos

Septiembre de 2025 aterriza como un mes intenso marcado por dos eclipses importantes, uno lunar y otro solar, que afectarán especialmente a estos signos. ¿Quieres saber si el tuyo está entre ellos?

Los eclipses de septiembre de 2025 prevén un mes repleto de retos. Esto se debe a su capacidad para activar ejes principales del zodiaco. Según la astróloga Bérénice Delignat, las tensiones internas podrían ir a más. Ocurren en un momento en que varios planetas también están retrógrados, lo que crea un ambiente de lentitud, trastornos imprevistos y una profunda revisión de la vida.



El eclipse lunar del 7 de septiembre en Piscis exaltará la sensibilidad, la confusión y generará una pérdida de rumbo. Favorece la toma de conciencia, a veces dolorosa. También impone la necesidad de dejar ir lo que ya no funciona. Dos semanas después, el eclipse solar del 21 de septiembre en Virgo marcará un nuevo rumbo. Exige una reorganización personal, profesional y emocional, mientras impulsa a cada individuo a decidir qué debe quedarse o irse de su vida.

Un periodo de adaptación y cambio

Estos dos eclipses obligan a encontrar un equilibrio entre el realismo y la intuición. Cualquier deseo de controlarlo todo, será puesto a prueba. Los retos provienen de la necesidad de evolucionar, de hacer frente a tus zonas oscuras y de cambiar los obstáculos en nuevas oportunidades. Los astros te animan a revisar tus hábitos, creencias y relaciones para dar paso a decisiones más lúcidas y coherentes.



Así, septiembre de 2025 se presenta como un período de desafíos, emociones intensas y reorganización, impulsado por el poder de los eclipses. Las influencias cósmicas pondrán a prueba la resiliencia y la capacidad de adaptación de cada persona, sobre todo debido a la intensidad de las energías relacionadas con los eclipses lunares y solares previstos para ese mes.

Los signos más afectados y los consejos de la astróloga

Según Bérénice Delignat y varios astrólogos, ciertos signos se verán afectados por esta temporada de eclipses. Los nativos de Virgo y Piscis estarán en primera fila de esta dinámica cósmica. Experimentarán retos emocionales y existenciales muy marcados.



Los Géminis y Sagitario, así como Tauro y Acuario, también podrían sentir intensamente los efectos de los eclipses. El signo de Libra experimentará tensiones, sobre todo en sus relaciones, pero también podrá encontrar una oportunidad para fortalecerse y reafirmar sus necesidades. Escorpio, por su parte, tendrá que enfrentar secretos o heridas que resurgen, lo que exige un cambio interior verdadero.

Una oportunidad para soltar el control

Los consejos para atravesar este período incluyen la necesidad de soltar la voluntad de controlarlo todo y aceptar lo inesperado. Según Bérénice Delignat, es un mes para revisar tus prioridades, purificar tus hábitos y avanzar en tu camino de vida a pesar del cansancio y la pérdida de rumbo.



Aunque el período pueda parecer muy intenso, es importante conservar fuerzas para hacer frente a las próximas semanas. Este pasaje cósmico se presenta así como una oportunidad de transformación y alineación, aunque exija coraje y adaptación frente a las sacudidas emocionales y materiales que los eclipses provocarán.