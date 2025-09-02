Amor y equilibrio: estos son los signos con mejor energía en septiembre, según los expertos

El mes de septiembre ya está aquí y trae más suerte a ciertos signos del zodiaco, especialmente en el amor. ¡Esta astróloga revela cuáles son los más afortunados en este inicio de curso!

Ha llegado septiembre. Es el momento tan esperado, o tan temido, de la vuelta a la rutina. Para los niños, significa volver al colegio; para los adultos, es hora de volver al trabajo. Poco a poco, todos recuperan su rutina diaria. Esto puede generar cierta melancolía en algunas personas, ya nostálgicas del verano y de las vacaciones, mientras que otras se sienten impulsadas por la energía del nuevo ciclo. Nuevas metas, nuevos objetivos… todo un reto.



El comienzo de curso también es el momento perfecto para empezar con buen pie. Así, una gran limpieza se impone, ya sea en casa o en el armario. Las ganas de poner orden a todo también van más allá por la presencia del Sol en Virgo. Este signo es el de la minuciosidad, del detalle… Además, septiembre será un mes muy intenso, sobre todo por los eclipses. Según una astróloga, algunos signos del zodiaco tendrán mucha suerte en el amor y estarán favorecidos.

Este es el signo “estrella” en el amor durante septiembre

¿Y si septiembre fuera el mes perfecto para encontrar el amor? Algunos signos del zodiaco estarán muy felices. “Este mes está marcado por el Sol en Virgo, Marte en Libra y Venus en Leo. Es una combinación perfecta entre energías apasionadas, pero también equilibrio y estabilidad”, explica madamastro.



Por supuesto, ciertos signos están más favorecidos que otros gracias a estas posiciones planetarias. Virgo será el signo estrella de este mes, señala la experta. “Tenemos muchos tránsitos en este signo, varias Lunas Nuevas, y sobre todo, se espera un eclipse en Virgo.” El signo se siente seguro de sí mismo, en armonía con su ser interior. “Está 100% alineado consigo mismo.” Este signo de tierra atrae a los demás como un imán. “Las personas que se acercan a Virgo estarán en sintonía con sus expectativas.” Virgo no estará exento de un flechazo intenso, de un amor a primera vista.

Los otros tres signos afortunados en el amor en septiembre

Otro signo favorecido en septiembre es Libra. “Marte, el planeta guerrero, de la virilidad, estará en tu signo, lo cual es positivo”, recuerda madamastro. “Esto te aporta una energía ambiciosa, que avanza, y sobre todo, que motiva a quienes te rodean.” Marte también representa pasión e intensidad. Libra podrá tener encuentros que vayan en esa dirección, lo cual es muy positivo: no dudará, sabe lo que quiere.



Luego, la astróloga menciona a Piscis. “El Sol en Virgo es una energía opuesta, pero en este caso resulta favorable. Lo que más les beneficia es la presencia de Marte en Libra.” ¿Por qué? Porque aporta suavidad y equilibrio a sus vidas. “Esto facilita encuentros armónicos y en sintonía con su energía.” Para este signo de agua, septiembre será un mes intenso, especialmente en lo referente a las relaciones y conexiones personales.



Por último, está Aries. “Será un mes interesante, sobre todo en lo relacionado con nuevos encuentros.” Marte en Libra les aporta una energía más suave, tranquila y calmada. Esto le viene bien al Aries impetuoso, que suele actuar sin pensar. “Aries podrá encontrar compromisos en sus relaciones.”