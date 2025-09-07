Inicio / Horóscopo / Astrología

Luna Llena en Piscis y eclipse: los signos que tendrán un fin de semana lleno de suerte el 7 de septiembre

por El equipo editorial ,
Luna Llena en Piscis y eclipse: los signos que tendrán un fin de semana lleno de suerte el 7 de septiembre© shutterstock_2223868789

La Luna Llena del 7 de septiembre de 2025 en Piscis, acompañada de un eclipse lunar, promete energías poderosas y un soplo de renovación. Nuestras colegas de Elle anuncian que algunos signos astrológicos, en particular Piscis y Virgo, tendrán la suerte de su lado.

Este domingo 7 de septiembre de 2025, la Luna Llena en Piscis, combinada con un eclipse lunar, marcará un giro energético importante. Este acontecimiento se perfila como uno de los momentos astrológicos más intensos del año. Aunque todos sentirán su influencia, algunos signos en especial deberían beneficiarse de un impulso de suerte, ligereza y claridad muy bienvenidas. Los Piscis, impulsados por la luz de su propio signo, así como los Virgo, que reciben la energía complementaria del eje celeste, son los grandes favoritos de este encuentro lunar.

Para los Piscis, esta Luna Llena actúa como un reflector. Ilumina sus emociones, su creatividad y su intuición, dándoles el empuje necesario para salir de las sombras y asumir plenamente sus deseos. Para los Virgo, a menudo absorbidos por el control y la disciplina, el eclipse ofrece la oportunidad de un valioso “dejar ir”. Podrían, por fin, aprender a confiar en sí mismos, escuchar más sus necesidades y soltar ciertas presiones innecesarias. Estos dos signos, cada uno a su manera, sentirán que el universo les abre la puerta hacia un nuevo capítulo, más alineado y más suave.

Los otros signos no quedan fuera

Aunque la luz se concentra en el eje Virgo-Piscis, otros signos también se benefician de esta dinámica astral. Cáncer y Escorpio, ambos también signos de Agua, encuentran en esta Luna Llena un renacer de energía emocional e inspiración. Para ellos, los próximos días son propicios a tomas de conciencia liberadoras y a decisiones más alineadas con su corazón. Tauro y Capricornio, por su parte, podrían ver surgir soluciones concretas a bloqueos recientes. En efecto, el cielo les recuerda que sus esfuerzos no son en vano y que, a veces, es necesario frenar para poder avanzar mejor.

