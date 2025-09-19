Eclipse y Luna Nueva en Virgo el 21 de septiembre: 4 signos del zodiaco que tendrán más suerte, según los expertos

El 21 de septiembre de 2025 tendrá lugar un Eclipse parcial y una Luna Nueva en Virgo. Dos eventos intensos e importantes que traen suerte a estos signos del zodiaco, según esta astróloga.

El final de septiembre es intenso para cada signo del zodiaco. Este mes es uno de los más desafiantes del año, ya que marca la llegada de la temporada de eclipses. Se trata de un evento significativo que invita a todos a intentar empezar de nuevo con buen pie, a elegir quizás un nuevo camino de vida, a alinearse más con sus deseos y con lo que esperan de la vida. Camila Regina, otra astróloga, reveló los 4 signos del zodiaco más afortunados durante este Eclipse y la Luna Nueva en Virgo. ¿Formas parte de ellos?

Este signo del zodiaco es el más afortunado durante el Eclipse y la Luna Nueva en Virgo del 21 de septiembre

“Este evento marca el final de tu transformación iniciada hace 2 años”, observa Camila Regina, astróloga. Es hora de cosechar los frutos de tus esfuerzos. También es momento, según la experta, de mostrarse más agradecido que nunca para darse cuenta de la suerte que se tiene. Uno de los signos más afortunados es Acuario. Esto aplica si tienes Acuario como signo solar, lunar o ascendente. “Llevas años luchando, y el universo finalmente está listo para recompensarte”, advierte la astróloga.



“Acuario puede esperar un verdadero nuevo comienzo, nuevas oportunidades”, indica la experta. “¡Los objetivos a largo plazo que te habías fijado finalmente dan frutos!” Acuario se siente más apoyado que nunca, pero también muy acompañado y amado. “También puede notar que las cosas se desbloquean en áreas en las que se ha sentido atrapado durante años.”

Los otros 3 signos del zodiaco muy afortunados gracias al Eclipse y a la Luna Nueva en Virgo

Otro signo muy afortunado durante el Eclipse y la Luna Nueva en Virgo es Piscis. Esto aplica si tienes este signo de agua en solar, lunar o ascendente. Para Piscis, este evento astrológico significa transformación y destino. “Piscis vive acontecimientos importantes en sus relaciones amorosas, e incluso puede tener oportunidades de viajes sorpresa con sus seres queridos”, indica Camila Regina.



“También puede recibir bellas sorpresas en términos de relaciones, relaciones laborales e incluso asumir grandes compromisos.” Desde hace 3 años, Piscis trabaja en sí mismo. Ha puesto mucho esfuerzo, se abre, y es esa apertura la que le permite mejorar enormemente durante la Luna Nueva.



“Piscis tiene una energía muy magnética, y debe aprovecharla al máximo.” Esta buena energía le será devuelta con creces, llenándolo de felicidad. Luego, la astróloga habla de Cáncer. “Cáncer debe esperar sanar sus heridas emocionales”, advierte la astróloga. Cáncer puede resolver conflictos familiares y finalmente sentirse en armonía entre los suyos. “También tendrá muchos momentos de lucidez, lo que le permitirá liberarse de todos los bloqueos.”



Cáncer, signo de agua, puede finalmente obtener la vida con la que siempre soñó. “Al principio, puede ser un poco caótico, pero debe mantenerse firme.” Y por último, la astróloga habla de Libra. Es un renacimiento. “Tiene la suerte de deshacerse de varias cargas, y eso le permite realinearse con sus verdaderos objetivos.” Pueden abrirse a ella hermosas oportunidades, y debe aprovecharlas sin dudar.