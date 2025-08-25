Cuando comenzamos una relación con alguien, saber escoger el momento exacto para confesar lo que se siente se convierte en todo un reto para algunos signos. No hay un “momento idóneo”. Lo más importante es escucharse a uno mismo y prestar atención al estado emocional del otro.
Esta dificultad para poner palabras a las emociones no solo afecta a muchas relaciones, sino también a algunos vínculos familiares o de amistad. Pero, decir “te quiero” a quienes son importantes para nosotros, aunque parezca algo evidente, provoca un alivio personal y transmite seguridad.
Estos 2 signos tienen dificultades para expresas sus emociones, según una astróloga
El primer signo es Acuario. “Es un signo que demuestra que ama, pero no lo dice. Es muy pudoroso con estos temas, le cuesta mucho expresar las cosas con palabras.” Para Acuario, decir “te quiero” significa exponerse demasiado, explica la experta. Para él, pronunciar esas palabras es muy complicado.
El segundo es Capricornio. “Es alguien frío, serio, al que le cuesta derribar su coraza y mostrar su verdadera personalidad.” Según la astróloga, Capricornio teme ser herido o ridiculizado. “Se protege a sí mismo y, en consecuencia, también protege sus emociones.” Cuando ama, no lo dice, lo demuestra con gestos. “Se siente incómodo, porque no es romántico en las palabras. Puede serlo en los actos, pero no en lo verbal.”
Otro signo al que le cuesta decir “te quiero”
Hablamos de Sagitario. “No suele decir ‘te quiero’, simplemente porque rara vez se enamora”, explica la experta. “Es muy poco común ver a un Sagitario enamorado o en una relación duradera.” Le cuesta sentir un amor profundo por alguien.
“Es libre, independiente… Para decir ‘te quiero’ tendría que estar en pareja, y eso ya es difícil.” Valora su libertad e independencia, y rara vez se compromete. Sin embargo, si logra establecer una relación, puede llegar a decirlo. “No es fácil, le toma tiempo”, señala Jadorelle.