Inicio / Horóscopo / Astrología

Estos signos vivirán un golpe de suerte en amor y dinero desde hoy hasta el 19 de septiembre de 2025

por El equipo editorial ,
Estos signos vivirán un golpe de suerte en amor y dinero desde hoy hasta el 19 de septiembre de 2025© shutterstock_2612860495

El final de agosto y el mes de septiembre serán inmejorables para estos signos del zodiaco, que deben prepararse para recibir dinero y amor, según una astróloga. ¿Está tu signo entre ellos?

El mes de agosto está a punto de terminar. Lo menos que se puede decir es que este periodo ha sido, y sigue siendo, muy intenso para cada signo del zodiaco. Primero, por el final de la temporada de Leo y la llegada de la temporada de Virgo. Esto permite que todos adoptemos un “estado de ánimo de inicio”, con ganas de renovarnos, reinventarnos y hacer limpieza en nuestras vidas para comenzar con buen pie.

Esta energía virginiana llega en el momento justo. Después de la Luna Nueva en Virgo del 23 de agosto, que sacudió a muchos miembros de la rueda zodiacal, y también les dio un impulso para actuar, llega un momento clave a finales de agosto que afectará a varios signos durante gran parte de septiembre. Según la astróloga Zoé Lafont, este evento trae “dinero” y “amor”. ¿Quieres saber si tu signo está entre los afortunados?

“Dinero” y “amor” para estos signos hasta finales de septiembre

Del 25 de agosto al 19 de septiembre de 2025, el planeta Venus transitará por el signo de Leo. “Es el planeta del dinero, el bienestar y el amor”, recuerda la astróloga Zoé Lafont. “Enviará influencias cálidas y favorecedoras en todos los niveles.” Esto será muy positivo para algunos signos: Libra, Aries, Sagitario, Géminis, Acuario y Leo. El paso de Venus por Leo es una “muy buena noticia” para ellos.

Una buena etapa para los signos en pareja

“Si estos signos están en pareja, será un buen momento para poner en valor a su compañero”, explica la astróloga. “No duden en hacerle cumplidos, hablarle de sus cualidades, valorarlo en la intimidad pero también en público.”

De la misma forma, su pareja puede mostrarse más afectuosa y atenta. “También es un excelente momento para organizar una cita, una salida romántica en un lugar especial.” Abundarán los momentos de calidad con la persona amada. “Nada más, cuidado con las tendencias teatrales: Leo puede ser un poco drama queen. No es necesario exagerar para transmitir lo que sientes a tu pareja.”

NEWS
LETTER
email
Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Una etapa propicia para los solteros de estos signos hasta finales de septiembre

¿Eres soltero y tu signo es Leo, Aries, Sagitario, Géminis, Libra o Acuario? Los signos de fuego y de aire estarán muy favorecidos entre el 25 de agosto y el 19 de septiembre, según la astróloga. “Es un buen momento para conocer a alguien”, afirma Zoé Lafont. “Especialmente entre el 7 y el 19 de septiembre.” ¿Por qué? “Porque en ese momento Venus estará en buen aspecto con Marte, el planeta del deseo y la libido. Eso puede corresponder a un verdadero encuentro.” Si tienes a alguien en mente, este es el momento de dar el paso. “Podrías concretar esa historia.”

El equipo editorial
El equipo editorial
Durante los últimos 20 años, la prioridad de Enfemenino consiste en amplificar las voces de las mujeres. A través de nuestros contenidos, vídeos y eventos, queremos animar a nuestras comunidades …
Puede interesarte
Una astróloga desvela cuáles son los 3 signos del zodiaco con más dificultades para expresar sus emociones
Una astróloga desvela cuáles son los 3 signos del zodiaco con más dificultades para expresar sus emociones
La Luna Nueva del 23 de Agosto llega como una invitación a cerrar ciclos y empezar de cero: así afectará a cada signo
La Luna Nueva del 23 de Agosto llega como una invitación a cerrar ciclos y empezar de cero: así afectará a cada signo
Estos 2 signos del zodiaco experimentarán grandes cambios en el amor y el trabajo durante las próximas 6 semanas
Estos 2 signos del zodiaco experimentarán grandes cambios en el amor y el trabajo durante las próximas 6 semanas
Estos 3 signos del zodiaco son los más solitarios (y no son los que crees)
Estos 3 signos del zodiaco son los más solitarios (y no son los que crees)
La suerte por fin trae grandes sorpresas a estos 3 signos la semana del 18 de agosto (todo llega en el mejor momento)
La suerte por fin trae grandes sorpresas a estos 3 signos la semana del 18 de agosto (todo llega en el mejor momento)
Los astros avisan: estos 4 signos del zodiaco afrontan un gran cambio a partir del 21 de agosto (y marcará su año 2026)
Los astros avisan: estos 4 signos del zodiaco afrontan un gran cambio a partir del 21 de agosto (y marcará su año 2026)
Una astróloga desvela los signos del zodiaco que nunca deberían estar juntos: estas parejas nunca funcionarán
Una astróloga desvela los signos del zodiaco que nunca deberían estar juntos: "estas parejas nunca funcionarán"
Luna de Esturión 2025: así afectará esta luna llena del 9 de agosto a estos 3 signos (la suerte está de su lado)
Luna de Esturión 2025: así afectará esta luna llena del 9 de agosto a estos 3 signos (la suerte está de su lado)
Estos 3 signos podrían disfrutar de unos días de suerte del 6 al 12 de agosto. ¿Estás entre los afortunados?
Estos 3 signos podrían disfrutar de unos días de suerte del 6 al 12 de agosto. ¿Estás entre los afortunados?
Una astróloga desvela los 3 signos del zodiaco que podrían ver un aumento financiero importante antes de septiembre
Una astróloga desvela los 3 signos del zodiaco que podrían ver un aumento financiero importante antes de septiembre