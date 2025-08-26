Estos signos vivirán un golpe de suerte en amor y dinero desde hoy hasta el 19 de septiembre de 2025

El final de agosto y el mes de septiembre serán inmejorables para estos signos del zodiaco, que deben prepararse para recibir dinero y amor, según una astróloga. ¿Está tu signo entre ellos?

El mes de agosto está a punto de terminar. Lo menos que se puede decir es que este periodo ha sido, y sigue siendo, muy intenso para cada signo del zodiaco. Primero, por el final de la temporada de Leo y la llegada de la temporada de Virgo. Esto permite que todos adoptemos un “estado de ánimo de inicio”, con ganas de renovarnos, reinventarnos y hacer limpieza en nuestras vidas para comenzar con buen pie.



Esta energía virginiana llega en el momento justo. Después de la Luna Nueva en Virgo del 23 de agosto, que sacudió a muchos miembros de la rueda zodiacal, y también les dio un impulso para actuar, llega un momento clave a finales de agosto que afectará a varios signos durante gran parte de septiembre. Según la astróloga Zoé Lafont, este evento trae “dinero” y “amor”. ¿Quieres saber si tu signo está entre los afortunados?

“Dinero” y “amor” para estos signos hasta finales de septiembre

Del 25 de agosto al 19 de septiembre de 2025, el planeta Venus transitará por el signo de Leo. “Es el planeta del dinero, el bienestar y el amor”, recuerda la astróloga Zoé Lafont. “Enviará influencias cálidas y favorecedoras en todos los niveles.” Esto será muy positivo para algunos signos: Libra, Aries, Sagitario, Géminis, Acuario y Leo. El paso de Venus por Leo es una “muy buena noticia” para ellos.

Una buena etapa para los signos en pareja

“Si estos signos están en pareja, será un buen momento para poner en valor a su compañero”, explica la astróloga. “No duden en hacerle cumplidos, hablarle de sus cualidades, valorarlo en la intimidad pero también en público.”



De la misma forma, su pareja puede mostrarse más afectuosa y atenta. “También es un excelente momento para organizar una cita, una salida romántica en un lugar especial.” Abundarán los momentos de calidad con la persona amada. “Nada más, cuidado con las tendencias teatrales: Leo puede ser un poco drama queen. No es necesario exagerar para transmitir lo que sientes a tu pareja.”

Una etapa propicia para los solteros de estos signos hasta finales de septiembre

¿Eres soltero y tu signo es Leo, Aries, Sagitario, Géminis, Libra o Acuario? Los signos de fuego y de aire estarán muy favorecidos entre el 25 de agosto y el 19 de septiembre, según la astróloga. “Es un buen momento para conocer a alguien”, afirma Zoé Lafont. “Especialmente entre el 7 y el 19 de septiembre.” ¿Por qué? “Porque en ese momento Venus estará en buen aspecto con Marte, el planeta del deseo y la libido. Eso puede corresponder a un verdadero encuentro.” Si tienes a alguien en mente, este es el momento de dar el paso. “Podrías concretar esa historia.”