¡Atención madres! Nuevo permiso de lactancia: más flexible y para todas

Este martes se ha aprobado la nueva medida de permiso por lactancia

La acumulación del permiso de lactancia ya es una realidad después de ser aprobada por el Consejo de Ministros dentro de la nueva reforma del subsidio por desempleo.

Las claves del permiso de lactancia

El Real Decreto-ley 7/2023, aprobado en diciembre, que ya contemplaba la medida fue derogado en enero por falta de apoyo parlamentario. Ahora, este martes 21 de mayo, el Real Decreto-ley 2/2024 ha sido de nuevo aprobado por el Consejo de Ministros. Uno de los cambios se refiere en particular a la acumulación del permiso de lactancia. Se permite, como hasta ahora, una hora de ausencia al lugar de trabajo hasta que el bebé cumpla los nueve meses para poder alimentarlo. Además, se puede distribuir este tiempo como mejor le convenga al trabajador, ya sea una hora diaria o dos medias horas en cada jornada laboral.

Si se desea, se puede acumular este tiempo para disfrutarlo en jornadas completas teniendo en cuenta que deben disfrutarse antes de que el lactante cumpla los nueve meses.

Una madre que trabaja 8 horas diarias y que se reincorporase al finalizar la baja de maternidad, de cuatro meses, todavía tendría unos 100 días de trabajo hasta que el hijo cumpla los nueve meses (20 días al mes por cinco meses). De estos 100 días, 12,5 completos se podrían disfrutar como permiso por lactancia si deseara acumularlos en jornadas completas: “se trata de que el número total de horas de permiso sea finalmente el mismo, tanto si se utiliza diariamente mediante la ausencia de una hora del puesto de trabajo, como si se hace bajo la modalidad alternativa de acumularlo en jornadas completas”.

El cambio más importante se refiere a quién puede acceder a este beneficio: Cualquier persona, ya sea en caso de nacimiento o adopción puede disfrutarlo aunque esta posibilidad no estuviera recogida en el convenio colectivo de la empresa: “derecho individual de las personas trabajadoras sin que pueda transferirse su ejercicio a la otra persona progenitora, adoptante, guardadora o acogedora”. Anteriormente, la opción de acumular jornadas completas estaba condicionada a lo que dijese el convenio colectivo, pero a partir de ahora este permiso “elimina dichas restricciones convirtiendo todas las posibilidades de disfrute, incluida la acumulación de las horas retribuidas de ausencia, en un derecho de todas las personas trabajadoras”.

Entrada en vigor

Al publicarse como Decreto-ley en el BOE se considera que ya ha entrado en vigor este jueves, aunque debe ser convalidada por el Parlamento y si no es aprobada en el Congreso de los Diputados, podría dejar de aplicarse. Algo similar ocurrió con la misma medida que entró en vigor el 21 de diciembre de 2023 y posteriormente decayó el 10 de enero al no ser convalidada por el Congreso. Aún no existe fecha para la nueva convalidación, pero posiblemente se produzca antes del verano y por fin podremos saber si se mantiene la medida.

Otro dato importante es el caso en el que los dos progenitores, adoptantes o acogedores quieran disfrutar del permiso de lactancia a la vez. En este caso, la empresa puede limitar que las dos personas disfruten en el mismo momento, pero para ello deben argumentar “razones fundadas y objetivas de funcionamiento de la empresa, debidamente motivadas por escrito, debiendo en tal caso la empresa ofrecer un plan alternativo que asegure el disfrute de ambas personas trabajadoras y que posibilite el ejercicio de los derechos de conciliación”.