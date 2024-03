¿Eres mamá primeriza? Te contamos paso a paso cómo elegir el sujetador de lactancia.

Cuando eres mamá primeriza es normal tener muchas dudas e incluso miedo a equivocarte o a tomar una mala decisión. Una de las primeras que te surgirán, a la hora de amamantar a tu bebé, es cómo acertar al elegir el sujetador de lactancia. Como sabes, para que sea más fácil dar el pecho existen unos sujetadores especiales que tienen una abertura y que te permiten dar el pecho más cómodamente al bebé. ¿Cómo elegirlo?

No elijas un sujetador de lactancia que te apriete

Si te gusta llevar el sujetador ceñido al pecho, que sepas que no es la mejor idea cuando se trata de un sujetador de lactancia, dado que podría oprimir tus pechos. Ten en cuenta que la leche necesita fluir y si el sujetador te comprime el pecho puede producir obstrucciones.

No compres diez pares de golpe, ve poco a poco

Es normal que al principio te haga ilusión comprar de todo y no sepas exactamente cuantos sujetadores necesitas. Pero es importante que vayas comprando las cosas poco a poco, a medida que veas que vas necesitando más. Realmente, con tres pares es más que suficiente. Además, puedes combinarlos, comprando algunos con aros y otros sin aros.



Si acabas de ser mamá por segunda vez, te recomendamos revisar los sujetadores de lactancia que ya tienes antes de comprar nuevos. Normalmente, pasan nuevos del primer bebé al segundo.

Ojo con la talla, ¡dato importante!

Uno de los aspectos más importantes para acertar con el sujetador de lactancia, es la talla. La puedes averiguar tomando las medidas del pecho, midiendo con una cinta métrica en la zona baja del pecho y el contorno. De la primera medida conocerás la talla y de la segunda la copa.



Ten en cuenta que es posible que tu talla de sujetador cambie durante el periodo de dar el pecho. Si ves que los sujetadores que utilizas ya no te quedan bien, puede que debas cambiarlos por una talla diferente. Por eso no no te recomendamos comprar muchos de golpe en las primeras semanas, porque la talla cambia y tus necesidades también cambian.

¿Con o sin aros?

Otra de las dudas habituales es acerca de si comprar los sujetadores de lactancia con aros o sin ellos. Lo ideal, es combinarlos.



Para los días después del parto es mejor elegir sujetadores sin aros. Ten en cuenta que estarás en proceso de recuperación y la comodidad es lo más importante, por lo que te recomendamos tener al menos dos pares para las primeras semanas. Más adelante puedes sentirte mucho más cómoda con lo que tienen aros. Sobre todo para ir al trabajo o si quieres tener una mayor sujección.



Para dormir, es mejor que no tengan aros. Al igual que si pasas buena parte de tu tiempo en casa o teletrabajas, en todas esas situaciones te pueden resultar más cómodos sin aros e incluso sin costuras.

¿Cómo lavarlos?

Las instrucciones de lavado suelen estar indicadas en la etiqueta del propio sujetador, según las recomendaciones del fabricante. Por lo general, se pueden lavar en la lavadora en ciclo suave con agua fría, a máximo 30º. Para una mayor durailidad no los seques en secadora, mejor al aire libre.

Sujetadores “seamless”, la tecnología sin costuras que está de moda

Si quieres comprar unos sujetadores de lactancia cómodos y acertar a la primera, entonces te recomendamos invertir un poco más de dinero y comprar los sujetadores tipo 'seamless'. Se llaman así porque es un modelo sin costuras. No dejan marcas y son prácticamente invisibles en la piel, haciendo que sienten como un guante y que estés mucho más cómoda.

Espero que estos tips te ayuden a encontrar los sujetadores de lactancia perfectos. No a todas las mamás les van bien los mismos, pero al final es cuestión de probar modelos y ver cuáles son los que más se adaptan a ti. ¡Paciencia!